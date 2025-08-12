İkinci Elde İlk Tercih Oluyor, İlanlarda Kapış Kapış Gidiyor! İşte Satıcısına Zarar Ettirmeyen Model

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Quartz tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında ikinci el piyasasında değerini en iyi koruyan otomobil modelleri belli oldu. Listenin zirvesinde, sadece yüzde 9,55’lik değer kaybıyla Toyota RAV4 yer aldı.

Araştırmada, farklı segmentlerden modellerin yer aldığı sıralama şu şekilde oluştu:

Chevrolet Blazer EV – Değer kaybı: %21,22

Chevrolet Equinox EV – Değer kaybı: %19,37

Chevrolet Silverado EV – Değer kaybı: %18,74

Toyota Corolla – Değer kaybı bilgisi açıklanmadı

Chevrolet Equinox – Değer kaybı: %17,80

Kia Sportage – Değer kaybı: %16,02

Hyundai Kona Electric – Değer kaybı: %14,43

BMW 3 Serisi – Değer kaybı: %14,11

Chevrolet Silverado – Değer kaybı: %13,31

Toyota RAV4 – Değer kaybı: %9,55

Kaynak: Haber Merkezi