Türkiye’nin Kağıt Devinden Konkordato Kararı

Gaziantep merkezli Konil Kağıt ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi.

2013 yılında kurulan ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren firma, yıllık yaklaşık 30 bin ton üretim kapasitesiyle sektörde dikkat çekiyordu.

Mali darboğazı aşamayan şirketin başvurusunu değerlendiren Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme ayrıca, süreci yönetmek üzere üç konkordato komiseri atadı ve şirket ile şirket ortaklarının tüm ödemelerinin geçici komiser onayına tabi olmasına hükmetti.

Konil Kağıt’ın konkordato davasındaki bir sonraki duruşmanın ise 23 Ekim’de yapılacağı duyuruldu.

