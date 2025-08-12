77 Yaşında İlmek İlmek İşliyor: Sadece O Yapıyor! Dünyada Böyle Bir Koleksiyonun Eşi Benzeri Bulunmuyor
İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Abdullah Yurtsever, emekliliğin ardından başladığı hobiyle dünyada eşi benzeri olmayan bir koleksiyonun sahibi oldu. Aslen Denizlili olan ve ailesi dokumacılıkla uğraşan Yurtsever, 15 yıl önce dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya karar verdi.
Evinin alt katında kurduğu tezgah atölyesinde çalışmalarına başlayan 77 yaşındaki Abdullah Yurtsever, ilk denemesinde başarısız olsa da elektrik, elektronik ve el işçiliğine olan ilgisi sayesinde kısa sürede gelişme kaydetti.
4 FARKLI TİPTE 25 ESER ORTAYA ÇIKARDI
Yıllar içinde gerçek dokuma tezgahlarının birebir çalışma sistemine sahip minyatür modeller üreten Yurtsever, Anadolu’nun geleneksel ahşap tezgahlarından mekikli Bursa kara tezgahlarına, 6 çerçeveli armürlü ve jakarlı modellere kadar dört farklı ana tipte 25 eser ortaya çıkardı.
HEPSİ TAMAMEN EL YAPIMI
Tamamı el yapımı olan bu tezgahlar, plan veya 3D çizim kullanılmadan, tamamen ustalıkla şekillendirildi. Bir tezgahın yapımı yaklaşık üç ay sürerken, modeller pirinç veya ahşap malzemelerden üretildi. Koleksiyonunu satışa sunmayan Yurtsever, eserlerini yalnızca sergilerde ve özel ziyaretlerde tanıtıyor. Minyatür tezgahlar, yurt içi ve yurt dışındaki tasarımcılar, teknik okullar, dokuma fabrikaları ve tekstil firmalarının yoğun ilgisini görüyor.
Kaynak: İHA