ABD ile Çin arasındaki 90 günlük gümrük vergisi ateşkesi altın fiyatlarını yukarı çekti. Trump-Putin zirvesi beklentisi piyasaların güvenli liman talebini artırıyor. Ons altın 3354 dolara, gram altın ise 4390 TL’ye yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi uzlaşması ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olasılıklar, altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın 90 gün süreyle Çin’e yönelik tarifeleri askıya aldığını açıklaması, piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Altın Adım Adım Zirveye Yükseliyor! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? - Resim : 1

Dünü 3342 dolar seviyesinde tamamlayan altının ons fiyatı, Asya seansında gelen hafif tepki alımlarıyla 3354 dolara yükseldi. Gram altın ise 4390 TL seviyesine yükseldikten sonra 4.377 liradan işlem görüyor. Analistler, ticaret ateşkesinin piyasalardaki belirsizliği azalttığını belirtiyor.

Trump’ın ticaret savaşını tırmandırabilecek yeni tarifeleri 90 gün süreyle ertelemesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında anlaşma ihtimalini artırdı. Bu gelişme, küresel ekonomik büyümeye yönelik risklerin azalmasına katkı sağladı. Piyasalar ayrıca, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılması planlanan Trump-Putin zirvesine odaklandı. Liderlerin Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik atabileceği olası adımlar, yatırımcıların güvenli liman talebini etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Altın Adım Adım Zirveye Yükseliyor! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? - Resim : 2

Güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.377,22 TL
Çeyrek altın 7.194,00 TL
Yarım altın 14.389,00 TL
Cumhuriyet altını 28.646,00 TL
Gremse altın 71.997,05 TL

Yatırımcılar Bu Fırsat Kaçmaz! Düşüyor Diye Üzülmeyin, Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor: Tarih Verildi
Dövizde Temkinli Tırmanış! Dolar Zirveye Doğru İlerliyor

