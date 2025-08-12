Dövizde Temkinli Tırmanış! Dolar Zirveye Doğru İlerliyor
Dolar 41 TL eşiğine adım adım yaklaşıyor. Peki bu hafta kritik seviye aşılacak mı? Euro ve sterlinde de yön aynı… İşte 12 Ağustos’un güncel döviz kurları...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yeni haftanın ikinci işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçen haftaki faiz kararının küresel piyasalar üzerindeki etkileri sürerken, TL karşısında dolar temkinli ama kararlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. 40,70 TL bandında seyreden dolar, gözleri 41 TL sınırına çevirdi.
Euro ve İngiliz sterlini de benzer bir ivmeyle hareket ediyor. Yatırımcılar, özellikle 41 TL psikolojik eşik seviyesinin bu hafta geçilip geçilmeyeceğini yakından izliyor. İşte 12 Ağustos Salı günü güncel döviz fiyatları...
12 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış: 40,7079 TL
Satış: 40,7261 TL
12 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış: 47,2939 TL
Satış: 47,3979 TL
12 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış: 54,7143 TL
Satış: 54,7635 TL
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: