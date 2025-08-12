Dövizde Temkinli Tırmanış! Dolar Zirveye Doğru İlerliyor

Dolar 41 TL eşiğine adım adım yaklaşıyor. Peki bu hafta kritik seviye aşılacak mı? Euro ve sterlinde de yön aynı… İşte 12 Ağustos’un güncel döviz kurları...

Son Güncelleme:
Dövizde Temkinli Tırmanış! Dolar Zirveye Doğru İlerliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni haftanın ikinci işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçen haftaki faiz kararının küresel piyasalar üzerindeki etkileri sürerken, TL karşısında dolar temkinli ama kararlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. 40,70 TL bandında seyreden dolar, gözleri 41 TL sınırına çevirdi.

Dövizde Temkinli Tırmanış! Dolar Zirveye Doğru İlerliyor - Resim : 1

Euro ve İngiliz sterlini de benzer bir ivmeyle hareket ediyor. Yatırımcılar, özellikle 41 TL psikolojik eşik seviyesinin bu hafta geçilip geçilmeyeceğini yakından izliyor. İşte 12 Ağustos Salı günü güncel döviz fiyatları...

12 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7079 TL
Satış: 40,7261 TL

12 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,2939 TL
Satış: 47,3979 TL

12 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 54,7143 TL
Satış: 54,7635 TL

Asgari Ücret’te Zam Takvimi Öne mi Çekilecek? Milyonları Heyecanlandıran AçıklamaAsgari Ücret’te Zam Takvimi Öne mi Çekilecek? Milyonları Heyecanlandıran AçıklamaEkonomi
Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi ZirveMerkez Bankası Rezervlerinde Tarihi ZirveEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Yatırımcılar Bu Fırsat Kaçmaz! Düşüyor Diye Üzülmeyin, Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor: Tarih Verildi Gram Altında Görülmemiş Rekor Geliyor!
Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! Eskişehir’i Çevreleyen Deprem Tehlikesi
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Domates Fiyatına Kızdı, Ayakkabısının Fiyatıyla Sosyal Medyanın Diline Düştü Belediye Başkanı Hakan Bahadır Domates Fiyatına Kızdı, Ayakkabısının Fiyatı Gündem Oldu
Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi
ÇOK OKUNANLAR
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Flaş Açıklama Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Flaş Açıklama
Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı... Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor
İBB'ye Yeni Operasyon! 14 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı İBB'ye Yeni Operasyon! 14 Gözaltı Kararı