Dövizde Temkinli Tırmanış! Dolar Zirveye Doğru İlerliyor

Yeni haftanın ikinci işlem gününde, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçen haftaki faiz kararının küresel piyasalar üzerindeki etkileri sürerken, TL karşısında dolar temkinli ama kararlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. 40,70 TL bandında seyreden dolar, gözleri 41 TL sınırına çevirdi.

Euro ve İngiliz sterlini de benzer bir ivmeyle hareket ediyor. Yatırımcılar, özellikle 41 TL psikolojik eşik seviyesinin bu hafta geçilip geçilmeyeceğini yakından izliyor. İşte 12 Ağustos Salı günü güncel döviz fiyatları...

12 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7079 TL

Satış: 40,7261 TL

12 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,2939 TL

Satış: 47,3979 TL

12 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 54,7143 TL

Satış: 54,7635 TL

