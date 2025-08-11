Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Domates Fiyatına Kızdı, Ayakkabısının Fiyatıyla Sosyal Medyanın Diline Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, semt pazarında gerçekleştirdiği denetim sırasında bir pazarcıyla yaşadığı diyalog ve giydiği ayakkabı nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Pazar esnafını kamera ve mikrofon eşliğinde denetleyen Bahadır, sebze tezgahındaki domateslerin alış fiyatını sordu. Pazarcının kilosunu 20 liradan aldığını söylemesi üzerine sert tepki gösteren Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" diyerek fiyatların düşürülmesini istedi.

"20 LİRAYA ALDIĞIN 50 LİRAYA SATILIR MI? İNDİRİN FİYATINI"

Esnaf ise çürük ürünlerin ayıklanması ve maliyetin artması nedeniyle fiyatın yükseldiğini savunurken Bahadır, "Çıkacak tabi o iş de var." yanıtını verdi. Bahadır, domatesin 32 lira maliyeti olduğunu söyleyen pazarcıya "Ya mübarek sanki bilmiyoruz. 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya. İndirin fiyatını" dedi.

GİYDİĞİ AYAKKABININ FİYATI GÜNDEM OLDU

Bahadır'ın bu videosu gündem olurken, söz konusu videodaki bir detay ise sosyal medyanın diline düştü. Sözcü'de yer alan habere göre, Belediye Başkanı Bahadır'ın pazar ziyareti sırasında giydiği ayakkabının fiyatının 35 bin 950 TL olduğu iddia edildi.

