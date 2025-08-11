Asgari Ücret’te Zam Takvimi Öne mi Çekilecek? Milyonları Heyecanlandıran Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari ücret ve emekli maaşları, ekonomik gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı son açıklamada asgari ücrette ara zam talebini yineledi. Destici, "Asgari ücret, ocak ayını beklemeden artan enflasyon oranında artırılmalı ve asgari ücretli nefes almalı" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİK EMEKLİ MAAŞLARININ DÜZELTİLMESİ"

En düşük emekli aylığının 16 bin TL, en düşük kira bedelinin ise 10 bin TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Destici, bu şartlarda vatandaşların geçinmesinin mümkün olmadığını söyledi. “Tek emekli maaşıyla bir ailenin mutlu olmasını, huzurlu yaşamasını nasıl bekleyelim? Aynı durum asgari ücret için de geçerli. 22 bin TL alan bir ailenin, kirası 10 bin liraysa geçinmesi imkansız” diyen Destici, emekli maaşlarının acilen ve kademeli şekilde iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“PAZARDA EL YAKAN FİYATLAR VAR”

Asgari ücrette ocak ayı beklenmeden zam yapılması gerektiğini savunan BBP lideri, pazardaki fahiş fiyatlara da dikkat çekti. “Piyasada 5 lira olan ürünün pazarda 50 liraya satılması, 2 liralık limonun 100 liraya çıkarılması kabul edilemez. Bu durumun iki sebebi var: vurguncular ve denetimsizlik” dedi. Destici, ürünlerin çiftçiden çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşana kadarki tüm aşamalarda faturaların incelenmesini, fahiş fiyat uygulayanlara ağır para ve hapis cezası verilmesini önerdi.

“DEVLET ÜRETİME DOĞRUDAN GİRMELİ”

Destici, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirterek, “Devlet, gerekirse dışarıdan daha uygun fiyatla temin ederek üreticiye sunmalı. Kartelleşmeye karşı ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Geçmişte olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla devlet kendi üretim çiftliklerini kurmalı ve vatandaşa eti, sütü, peyniri, yağı, ekmeği daha ucuz sağlamalı” ifadelerini kullandı.

