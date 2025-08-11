Memur ve Emekliye Ek Zam Etkisi Yaratacak Düzenleme! SGK Uzmanı İsa Karakaş 3600 Ek Gösterge İçin Net Tarihi Verdi

Memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi hala yürürlüğe girmezken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri açıkladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

Memur maaşları ile emekli aylık ve ikramiyelerinde ek zam etkisi yaratacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin, seçim sonrası hayata geçmesi bekleniyordu ancak hala yürürlüğe girmedi. Konuya ilişkin Ankara kulislerinden edindiği son bilgileri paylaşan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, düzenleme için yeni tarihi açıklayarak detayları duyurdu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların öğrenim durumuna göre yükselebilecekleri dereceler belirleniyor. En düşük eğitim düzeyine sahip memur 15/1 dereceden göreve başlıyor ve en fazla 7. dereceye kadar yükselebiliyor.

Ek gösterge ise memurun çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte alacağı aylık ve ikramiyeyi belirleyen önemli bir katsayı. Örneğin, 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3000’den 3600’e çıkması, emekli maaşına yaklaşık 1.200-1.500 TL, emekli ikramiyesine ise 30-40 bin TL artış sağlayabiliyor.

"BİR AN ÖNCE YÜKSEKÖĞRENİM TAMAMLAYIN"

Karakaş, özellikle lise mezunu memurlara seslenerek, "Bir an önce herhangi bir bölümden iki yıllık yükseköğrenim görmelerini tavsiye ediyorum. Bu, maaş ve emeklilik hakları açısından ciddi avantaj sağlar" dedi.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 2027 OLARAK GÖRÜNÜYOR

3600 ek göstergenin 15 Ocak 2024’te yürürlüğe girmesinin beklendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlatan Karakaş, "Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla, 3600 ek göstergenin 2026 yılı Ocak maaş güncellemesi döneminde yürürlüğe girmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Temmuz dönemi de zayıf bir ihtimal. Şu anki kulis bilgilerine göre yürürlük tarihi 15 Ocak 2027 olarak görünüyor." açıklamasında bulundu.

