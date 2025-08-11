ÖTV Kararı Fiyat Dengesini Altüst Etti! Son 10 Gün İçinde O Araçlara Talep Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ÖTV düzenlemesi, otomotiv sektöründe fiyat dengelerini yeniden şekillendirdi. Bazı araçlarda vergi oranları yükselirken, bazı modellerde ise indirimler devreye girdi. Bu değişim, sıfır araç piyasasında fiyat listelerini güncellerken ikinci el tarafında da yeni bir hareketliliğe yol açtı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, önceki dönem MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Otomotiv Kurulu Başkanı İsmail Altın, son 10 günde özellikle ikinci el araçlara olan ilginin gözle görülür şekilde arttığını belirtti.

"KULLANILMIŞ ARAÇLARDA TALEP HIZLA ARTIYOR"

Altın, sıfır araçlarda uygulanan kredi kampanyaları ve indirimlerin tüketici ilgisini çektiğini, ancak fiyat artışları ve alım gücü etkisiyle talebin büyük ölçüde ikinci ele yöneldiğini vurguladı. Altın, "Liste fiyatı 2,5 milyon TL olan bir aracın, sıfıra yakın ikinci el değeri 2,2 ile 2,4 milyon TL arasında değişebiliyor. Araç bulunurluğu, kilometre, hasar kaydı gibi faktörler fiyatı etkiliyor ancak en belirleyici unsur talep oluyor. Son 10 gün içinde ikinci el fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiği net şekilde hissediliyor" dedi.

BEKLENEN FİYAT DÜŞÜŞÜ GELMEDİ

Otomotiv yöneticisi Bekir Alkılıç ise ÖTV artışlarının özellikle elektrikli araçların ikinci el fiyatlarına hızlıca yansıdığını ifade etti. İçten yanmalı, yerli üretim araçlarda yapılan yüzde 5-10’luk ÖTV indiriminin ise beklenen fiyat düşüşünü getirmediğini belirten Alkılıç, "Bayiler zaten stok eritmek için bu oranlara yakın indirimler yapıyordu. Dolayısıyla tüketici açısından değişen tek şey, bu indirimin ‘ÖTV düşüşü’ olarak adlandırılması oldu." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi