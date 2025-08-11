ÖTV Kararı Fiyat Dengesini Altüst Etti! Son 10 Gün İçinde O Araçlara Talep Arttı

ÖTV düzenlemesi sonrası otomotiv piyasasında dengeler değişti. Sıfır araç fiyatlarındaki artış ve alım gücündeki daralma, talebi ikinci el piyasasına yönlendirdi. Son 10 günde fiyatlar hızla yükseldi.

Son Güncelleme:
ÖTV Kararı Fiyat Dengesini Altüst Etti! Son 10 Gün İçinde O Araçlara Talep Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ÖTV düzenlemesi, otomotiv sektöründe fiyat dengelerini yeniden şekillendirdi. Bazı araçlarda vergi oranları yükselirken, bazı modellerde ise indirimler devreye girdi. Bu değişim, sıfır araç piyasasında fiyat listelerini güncellerken ikinci el tarafında da yeni bir hareketliliğe yol açtı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, önceki dönem MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Otomotiv Kurulu Başkanı İsmail Altın, son 10 günde özellikle ikinci el araçlara olan ilginin gözle görülür şekilde arttığını belirtti.

"KULLANILMIŞ ARAÇLARDA TALEP HIZLA ARTIYOR"

ÖTV Kararı Fiyat Dengesini Altüst Etti! Son 10 Gün İçinde O Araçlara Talep Arttı - Resim : 1

Altın, sıfır araçlarda uygulanan kredi kampanyaları ve indirimlerin tüketici ilgisini çektiğini, ancak fiyat artışları ve alım gücü etkisiyle talebin büyük ölçüde ikinci ele yöneldiğini vurguladı. Altın, "Liste fiyatı 2,5 milyon TL olan bir aracın, sıfıra yakın ikinci el değeri 2,2 ile 2,4 milyon TL arasında değişebiliyor. Araç bulunurluğu, kilometre, hasar kaydı gibi faktörler fiyatı etkiliyor ancak en belirleyici unsur talep oluyor. Son 10 gün içinde ikinci el fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiği net şekilde hissediliyor" dedi.

BEKLENEN FİYAT DÜŞÜŞÜ GELMEDİ

ÖTV Kararı Fiyat Dengesini Altüst Etti! Son 10 Gün İçinde O Araçlara Talep Arttı - Resim : 2

Otomotiv yöneticisi Bekir Alkılıç ise ÖTV artışlarının özellikle elektrikli araçların ikinci el fiyatlarına hızlıca yansıdığını ifade etti. İçten yanmalı, yerli üretim araçlarda yapılan yüzde 5-10’luk ÖTV indiriminin ise beklenen fiyat düşüşünü getirmediğini belirten Alkılıç, "Bayiler zaten stok eritmek için bu oranlara yakın indirimler yapıyordu. Dolayısıyla tüketici açısından değişen tek şey, bu indirimin ‘ÖTV düşüşü’ olarak adlandırılması oldu." diye konuştu.

Yeni Modeller Geliyor! 2026’da Piyasaya Sürülecek En İyi Otomobillerin TL Fiyatları Belli Oldu! Araç Alacaklar Bu Listeye BaksınYeni Modeller Geliyor! 2026’da Piyasaya Sürülecek En İyi Otomobillerin TL Fiyatları Belli Oldu! Araç Alacaklar Bu Listeye BaksınEkonomi

13 Elektrikli Otomobilin Fiyatı Düştü! Satışta Otomatik İndirim Dönemi Başladı13 Elektrikli Otomobilin Fiyatı Düştü! Satışta Otomatik İndirim Dönemi BaşladıEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Araba Otomobil
Son Güncelleme:
Pilot Sınavlarında Köklü Değişiklik! Esnek Tarih Ve İl-İlçe Kolaylığı Getiriliyor! İşte A'dan Z'ye Yeni Sınav Sitemi Pilot Sınavlarında Büyük Değişiklik, İşte Yeni Sistem
Balıkesir Depremini Adres Vererek Uyarmıştı! Şener Üşümezsoy Bu Sefer O Bölgeleri İşaret Etti: Hazırlıklı olun... Şener Üşümezsoy Bu Sefer O Bölgeleri İşaret Etti
Bal Damlayan Hasat Başladı! Rekolte Düşse de Fiyatı Yetti Bal Damlayan Hasat Başladı! Rekolte Düşse de Fiyatı Yetti
Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı: Gerileme Ne Kadar Sürecek? Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı
Dolar ve Euroda Kritik Hafta! Gözler O Verilere Çevrildi Dolar ve Euroda Kritik Hafta
Süper Meyve Olarak Biliniyor! Karadeniz'de Hasadı Başladı Süper Meyve Olarak Biliniyor! Karadeniz'de Hasadı Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu Depremde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu
Ünlü Oyuncu Eylül Tumbar’ın Acı Günü: Amcası Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybetti Depremde Ölen Kişi Ünlü Oyuncunun Amcası Çıktı
Afrika Sıcakları Geri Döndü! Cehennem Gibi Bir Hafta... Termometreler 43 Dereceyi Aşacak Afrika Sıcakları Geri Döndü! Cehennem Gibi Bir Hafta...