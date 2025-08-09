13 Elektrikli Otomobilin Fiyatı Düştü! Satışta Otomatik İndirim Dönemi Başladı
Birleşik Krallık’ta elektrikli araç hibesi kapsamı genişledi. Nissan, Renault ve Vauxhall’un da aralarında bulunduğu 13 model, satış sırasında otomatik 1.500 sterlin indirimle sunulacak. Program, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı hedefliyor.
Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahipliğini teşvik eden Elektrikli Araç Hibesi (ECG) programı genişletildi. Nissan, Renault ve Vauxhall markalarına ait 13 yeni model, 650 milyon sterlinlik hibe desteğine dahil edildi. Böylece sürücüler, satış noktasında araç başına otomatik olarak uygulanan 1.500 sterlin indirimden yararlanabilecek.
FİYATI 37 BİN STERLİNİN ALTINDA OLAN MODELLER DAHA UCUZ SATILACAK
Program kapsamında fiyatı 37 bin sterlinin altında olan elektrikli araçlar, satış sırasında otomatik olarak 1.500 sterlin indirimle satılacak. Bu adım, elektrikli araçların hem daha uygun fiyatla sunulmasını hem de daha geniş kitlelerce erişilebilir hale gelmesini hedefliyor.
AMAÇ ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞİ HIZLANDIRMAK
ECG desteği, hükümetin 650 milyon sterlinlik Değişim Planı’nın bir parçası olarak uygulanıyor. Toplamda 4,5 milyar sterlinlik yatırım planı çerçevesinde, elektrikli araç pazarındaki büyümenin desteklenmesi ve Birleşik Krallık’ın Avrupa’nın en büyük elektrikli araç pazarı olma konumunun korunması amaçlanıyor.
İNDİRİM KAPSAMINA ALINAN MODELLER
Renault: Alpine A290, Megane, Renault 4, Renault 5, Scenic
Nissan: Micra, Ariya
Vauxhall: Corsa Electric, Combo Life Electric, Astra Electric, Mokka Electric, Frontera Electric, Grandland Electric
Daha önce açıklanan Citroën modelleri: ë-C3, ë-C4, ë-C5, ë-Berlingo
BAKAN VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK
Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, “Ailelerin elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırma ve maliyeti düşürme sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu, sürücülere destek olmak, insanların cebine para kazandırmak ve büyümeyi sağlamakla ilgili” dedi.
Nissan Motor GB Genel Müdürü James Taylor, programın hem müşteriler hem de üreticiler için önemli bir adım olduğunu söylerken, Vauxhall Genel Müdürü Steve Catlin de desteğin daha fazla kişinin elektrikli araç avantajlarından yararlanmasını sağlayacağını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi