Dolar ve Euroda Kritik Hafta! Gözler O Verilere Çevrildi

Dolar/TL 11 Ağustos 2025 sabahına 40,74, euro/TL ise 47,60 seviyesinden başladı. Haftanın ilk işlem gününde kurlarda dengeli bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında hem yurtiçi hem de küresel ekonomik veri takvimi bulunuyor.

Geçen hafta açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin altında kaldı. TÜİK’e göre tüketici fiyat endeksi aylık bazda %2,06, yıllık bazda ise %33,52 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen rakamlar, eylül ayında TCMB’den 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Bu hafta yurtiçinde 14 Ağustos’ta TCMB’nin yayımlayacağı üçüncü Enflasyon Raporu ile cuma günü açıklanacak Piyasa Katılımcıları Anketi yakından takip edilecek. Temmuz anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,66 olarak kaydedilmişti. Piyasalar, yeni veriler ışığında beklentilerde olası revizyonları izleyecek.

Küresel cephede ise ABD temmuz ayı enflasyon verisi yarın, perakende satışlar ise cuma günü açıklanacak. Söz konusu veriler, FED’in faiz politikası açısından kritik önemde görülüyor. Özellikle tarifelerin etkisiyle ABD enflasyonunda yükseliş yaşanabileceği değerlendiriliyor.

