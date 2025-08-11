Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı: Gerileme Ne Kadar Sürecek?

Ons altın, haftanın ilk gününde yüzde 0,60 düşüşle 3.377 dolarda dengelendi. Gram altın 4.423 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalar ABD TÜFE verisine odaklandı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftaya sınırlı düşüşle başladı. Geçen haftayı yüzde 1 primle 3.397 dolardan kapatan ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,60 gerileyerek 3.377 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. ABD'nin İsviçre'den ithal altına vergi uygulayacağı iddialarının yalanlanması ve Trump-Putin zirvesine dair olumlu beklentiler, altının 3.400 doların üzerinde kalıcı olmasını engelledi.

GRAM ALTIN 4.400 SEVİYESİNDE

Yurt içinde gram altın, 11 Ağustos 2025 sabahında 4.426 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 4.400 – 4.440 TL bandında alınıp satılırken, çeyrek altın ise 7.257 TL’den satışa sunuluyor.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.426,63 TL
Çeyrek altın 7.257,00 TL
Yarım altın 14.515,00 TL
Tam altın 28.943,72 TL
Gremse altın 72.581,26 TL

Piyasalarda gözler, yarın açıklanacak ABD TÜFE verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, zayıf istihdam verilerine atıfta bulunarak bu yıl üç faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti. JP Morgan da FED’in eylülde 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

