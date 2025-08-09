Dev Bankadan Gümüş Tahmini: Rekor Rekoru Tetikleyecek

HSBC, altın fiyatlarındaki tarihi zirveler ve güvenli liman talebindeki artışın etkisiyle gümüş için gelecek üç yıla yönelik fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Bankanın güncel projeksiyonuna göre, gümüşün ons başına ortalama fiyatı 2025’te 30,28 dolardan 35,14 dolara, 2026’da 26,95 dolardan 33,96 dolara, 2027’de ise 28,30 dolardan 31,79 dolara çıkarıldı. HSBC, bu rallinin endüstriyel dinamiklerden ziyade altının rekor seviyelerden aldığı ivmeyle beslendiğini vurguladı.

KISA VADELİ YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Banka, dört yıllık güçlü büyümenin ardından bu yıl gümüşün endüstriyel talebinde bir miktar gerileme olabileceğini öngörüyor. Ancak 2026’da fotovoltaik paneller ve elektronik sektöründeki talebin toparlanmayı hızlandıracağı tahmin ediliyor.

ARZ AÇIĞI ZİRVE YAPABİLİR

HSBC’nin arz-talep modeline göre, 2024’te 167 milyon ons olan küresel gümüş açığının 2025’te 206 milyon onsa yükselmesi, ardından 2026’da 126 milyon onsa gerilemesi bekleniyor.

DOLAR ETKİLİ OLACAK

Araştırmada, ABD dolarındaki olası zayıflamanın gümüş için destekleyici bir unsur olduğu belirtildi. Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve küresel merkez bankalarının politikaları da önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerinde belirleyici olacak.

