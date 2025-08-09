Güneş Enerjili Otomobil Üreticisi İflas Etti: Parçalar Açık Artırmayla Satışa Çıkarıldı

Elektrikli araç sektöründe yenilikçi projeleriyle tanınan Alman girişimi Sono Motors, mali krizi aşamayarak iflasını açıkladı. Şirket, elinde kalan araç parçaları ve prototiplerini açık artırma yoluyla satışa çıkarma kararı aldı.

Şirketin en dikkat çeken modeli Sono Sion, çatısında yer alan fotovoltaik panelleriyle şehir içi ulaşımda sıfır emisyon hedefleyen kompakt bir elektrikli otomobildi. Kitle fonlamasıyla ciddi bir destekçi kitlesi oluşturan model, üretim gecikmeleri, yüksek maliyetler ve rakip firmaların daha düşük fiyatlı, donanımlı alternatifler sunması nedeniyle seri üretime geçemedi.

GÜNEŞ TEKNOLOJİSİNE ODAKLANACAK

Sono Motors, otomobil üretimini bırakıp güneş enerjisi teknolojisi alanında faaliyet göstermeyi planlıyor. Ancak koleksiyoncular ve elektrikli araç tutkunları için markanın ürünlerine sahip olma fırsatı hâlâ var.

267 ÜRÜN SATIŞA ÇIKARILDI

İflas süreci kapsamında şirket, resmi internet sitesi üzerinden açık artırma başlattı. Listede 267 farklı ürün yer alıyor. Elektrik motorları 50 eurodan, entegre güneş panellerine sahip prototip araçlar ise 600 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Ayrıca galvanizli gövdeler, tamponlar ve kablo setleri de açık artırmada alıcı bekliyor.

Sono Motors’un iflası, elektrikli araç pazarında yenilikçi fikirlerin bile güçlü rekabet, mali baskılar ve üretim engelleri karşısında ayakta kalmakta zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

