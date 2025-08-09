Tesla Supercharger Tarifesine Zam! Boşuna Durdukça Dakika Başı 20 TL Ücretlendirilecek

Elektrikli araç kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Tesla Supercharger istasyonlarında fiyat tarifeleri yenilendi. Yapılan zamla birlikte, Türkiye genelindeki hızlı şarj ağını kullanan sürücüler artık daha yüksek ücret ödeyecek.

Shidfdelete’in aktardığı bilgilere göre, Tesla marka araç sahipleri için kWh başına ücret 7,50 TL’den 8,50 TL’ye çıkarıldı. Böylece yüzde 13’e yakın bir artış gerçekleşmiş oldu. Yeni fiyatlandırmanın, özellikle uzun mesafe yolculuk yapan sürücüler için ek maliyet yaratması bekleniyor.

DİĞER MARKALARA DA YANSIDI

Tesla’nın şarj ağını farklı marka elektrikli araç kullanıcılarına açmasının ardından, bu gruptaki fiyatlar da yeniden belirlendi. Daha önce kWh başına 9,50 TL olan tarife, 10,60 TL’ye yükseltildi. Bu, yaklaşık yüzde 12’lik bir zam anlamına geliyor.

BOŞTA KALMA ÜCRETİ DEVAM EDİYOR

Tesla, istasyonlarda şarj işlemi sona erdiğinde aracını çekmeyen sürücülere uyguladığı “boşta kalma ücreti” politikasını ise sürdürüyor. Buna göre, şarj tamamlandığı halde araç istasyonda bırakılırsa, her dakika için 20 TL ek ücret alınmaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tesla Zam
