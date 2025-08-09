Zorlu Mesai Yüksek Verimle Taçlandı: Sıcakta Tek Tek Toplanıyor, Pazarda Kapış Kapış Satılıyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 40 derece sıcakta başlayan kavun hasadı, yüksek verimle üreticinin yüzünü güldürdü. Aroması ve tadıyla öne çıkan kavunlar, özellikle Karadeniz bölgesinden yoğun talep görüyor.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, aroması ve tadıyla öne çıkan kavunun hasadı başladı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bölgede çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileri, kavunları toplamak için yoğun mesai harcıyor.

VERİMLİ TOPRAK, ÖZEL AROMA

Bölgenin verimli toprakları, temiz havası ve doğal su kaynakları, Delice kavununa kendine özgü bir aroma ve yoğun tat kazandırıyor. 25 dönümlük arazisine kavun eken üretici Mehmet Erdem, her yıl ortalama 100 ton ürün aldıklarını belirtti.

YOĞUN TALEP, GENİŞ PAZAR

Erdem, kavunlarının özellikle Karadeniz bölgesinde büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, “Yoğun talep var. Mevsimlik işçilerle hasadı gerçekleştiriyoruz. Yakıt, gübre gibi ihtiyaçlarımızı yerel kaynaklardan temin ederek hem üretimimizi sürdürüyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ürünlerimizi toptan satıyoruz ve esnafla makul fiyatlarda anlaşıyoruz” dedi.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Yüksek verim sayesinde bu yıl üreticilerin yüzü gülerken, iri ve tatlı kavunlar hem yerel hem de bölgesel pazarlarda alıcı buluyor. Delice’de hasadın önümüzdeki haftalarda devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

