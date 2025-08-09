Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli Oldu

Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hız kesmeden devam ederken, 2025’in ilk yedi ayında satış rakamları ve marka tercihleri şekillenmeye başladı.

Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye’de toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artış göstererek 715 bin 695’e ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,68 artışla 572 bin 198 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5,77’lik büyüme ile 143 bin 497 satış gerçekleştirildi.

Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli Oldu - Resim : 1

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PİYASASI PATLADI

Özellikle "tam elektrikli" otomobillerdeki büyüme dikkat çekti. Yılın ilk yedi ayında tamamen elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146,9 gibi çarpıcı bir oranda artarak 102 bin 160 adede ulaştı. Elektrikli araçların toplam satışlar içerisindeki payı bir yılda yüzde 7,8'den yüzde 20,5’e çıktı. Aynı dönemde hibrit araçların payı da yüzde 20,2'den 25,7'ye yükselerek önemli bir ivme kazandı.

Ocak-temmuz ayları arasında satılan tüm otomobillerin yaklaşık yüzde 45’i, elektrikli ya da hibrit motorla çalışan araçlardan oluştu.

TOGG RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, 2025’in ilk yedi ayında 19 bin 821 adet satışla elektrikli otomobil pazarında zirvede yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39’luk bir artış yakalayan TOGG, en yakın rakibi Tesla’ya yaklaşık 2 bin 800 adetlik fark atarak liderliğini pekiştirdi. TOGG’un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 20 civarında gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde TOGG T10X modeli 14 bin 248 adet satılmıştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE İLK 5 MODEL AÇIKLANDI

Marka bazlı sıralamada, TOGG’un ardından Tesla 17 bin 26 adetle ikinci sırada yer alırken, onu 11 bin 752 satışla BYD, 6 bin 231 satışla KIA ve 5 bin 983 satışla MINI izledi.

Model özelinde ise TOGG T10X, Tesla Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve KG Mobility (SsangYong) Torres öne çıkan modeller oldu.

Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli Oldu - Resim : 2

TEMMUZ AYINDA TESLA ZİRVEYE OYNADI

Sadece temmuz ayına ait verilere bakıldığında ise 17 bin 437 adetlik tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu ayda Tesla 4 bin 706 adetle en çok satan marka olurken, TOGG 2 bin 720 adetle ikinci sırada yer aldı. Citroen 1.362 adetle üçüncü, BYD 1.351 adetle dördüncü, Opel ise 1.273 adetle beşinci sırada konumlandı.

Sadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor! Milyarderler Bu Parayı Bile ÖdeyemeyecekSadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor! Milyarderler Bu Parayı Bile ÖdeyemeyecekEkonomi

Defne Samyeli' ye de Kesilmişti: TÜİK Anketini Yanıtlamayana 15 Bin Lira CezaDefne Samyeli' ye de Kesilmişti: TÜİK Anketini Yanıtlamayana 15 Bin Lira CezaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Togg Tesla BYD
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Sadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor! Milyarderler Bu Parayı Bile Ödeyemeyecek Sadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor!
Tüketici Hakları İçin Yeni Dönem! Para İadesi Almak Artık Daha Kolay Para İadesi Almak Artık Daha Kolay
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!