Ne BYD Ne Tesla Ne Chery! Türklerin En Çok Tercih Ettiği Elektrikli Otomobil Belli Oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye’de toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artış göstererek 715 bin 695’e ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,68 artışla 572 bin 198 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5,77’lik büyüme ile 143 bin 497 satış gerçekleştirildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PİYASASI PATLADI

Özellikle "tam elektrikli" otomobillerdeki büyüme dikkat çekti. Yılın ilk yedi ayında tamamen elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146,9 gibi çarpıcı bir oranda artarak 102 bin 160 adede ulaştı. Elektrikli araçların toplam satışlar içerisindeki payı bir yılda yüzde 7,8'den yüzde 20,5’e çıktı. Aynı dönemde hibrit araçların payı da yüzde 20,2'den 25,7'ye yükselerek önemli bir ivme kazandı.

Ocak-temmuz ayları arasında satılan tüm otomobillerin yaklaşık yüzde 45’i, elektrikli ya da hibrit motorla çalışan araçlardan oluştu.

TOGG RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, 2025’in ilk yedi ayında 19 bin 821 adet satışla elektrikli otomobil pazarında zirvede yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39’luk bir artış yakalayan TOGG, en yakın rakibi Tesla’ya yaklaşık 2 bin 800 adetlik fark atarak liderliğini pekiştirdi. TOGG’un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 20 civarında gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde TOGG T10X modeli 14 bin 248 adet satılmıştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE İLK 5 MODEL AÇIKLANDI

Marka bazlı sıralamada, TOGG’un ardından Tesla 17 bin 26 adetle ikinci sırada yer alırken, onu 11 bin 752 satışla BYD, 6 bin 231 satışla KIA ve 5 bin 983 satışla MINI izledi.

Model özelinde ise TOGG T10X, Tesla Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve KG Mobility (SsangYong) Torres öne çıkan modeller oldu.

TEMMUZ AYINDA TESLA ZİRVEYE OYNADI

Sadece temmuz ayına ait verilere bakıldığında ise 17 bin 437 adetlik tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu ayda Tesla 4 bin 706 adetle en çok satan marka olurken, TOGG 2 bin 720 adetle ikinci sırada yer aldı. Citroen 1.362 adetle üçüncü, BYD 1.351 adetle dördüncü, Opel ise 1.273 adetle beşinci sırada konumlandı.

