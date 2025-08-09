Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ercan Kumcu hayatını kaybetti. Kumcu’nun vefat haberini, yakın arkadaşı iktisatçı yazar Mahfi Eğilmez, X platformunda paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu:

“Merkez Bankası eski başkan yardımcılarından, kırk yıllık arkadaşım, Ekonomi Politikası kitabını birlikte yazdığımız Ercan Kumcu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.”

TCMB de Kumcu’nun vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bankanın X üzerinden yaptığı açıklamada, “1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Ercan Kumcu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

ERCAN KUMCU KİMDİR?

1955 yılında İstanbul’da doğan Ercan Kumcu, 1972’de Vefa Lisesi’ni, 1977’de Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. 1983’te ABD’de Boston College’da ekonomi alanında doktora derecesi aldı. 1979-1987 yılları arasında Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York-Binghamton’da makroekonomi, uluslararası ekonomi, para teorisi ve ekonometri dersleri verdi.

Kumcu, 1985-1986 yıllarında TCMB’de misafir araştırmacı, 1988’de Genel Sekreter, 1988-1993 yılları arasında ise Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Akademik ve bürokratik kariyerinin yanı sıra ekonomi yazarı olarak da tanınan Kumcu, Hürriyet ve Habertürk gazetelerinde köşe yazıları kaleme aldı. “İstikrar Arayışları” (2000), Mahfi Eğilmez ile birlikte yazdığı “Krizleri Nasıl Çıkardık?” (2001), Şevket Pamuk ile “Artık Herkes Milyoner” (2001) ve yine Mahfi Eğilmez ile “Ekonomi Politikası” gibi önemli kitaplara imza attı.