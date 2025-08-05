Merkez Bankası Açıkladı: Türk Lirası'nın Reel Değeri 10 Ayın En Düşüğünde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan temmuz ayı verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REK) bir önceki aya göre 0,66 puan düşerek 69,36 seviyesine indi. Bu, Türk Lirası’nın reel anlamda son 10 aydaki en zayıf konumunu işaret ediyor.

ÜFE BAZLI ENDEKS DE GERİLEDİ

Rapora göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) baz alınarak hesaplanan reel döviz kuru endeksi de temmuz ayında 1,36 puan azalarak 91,92'ye düştü.

DOLAR VE EURO TL KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Merkez Bankası açıklamasında, endeksin gerilemesinde TÜFE’nin yükselmesine rağmen döviz kurlarındaki artışın daha baskın olduğu belirtildi. Temmuz ayında Türk Lirası karşısında ABD Doları yüzde 1,95, Euro ise yüzde 3,65 oranında değer kazandı. Aynı dönemde TÜFE yüzde 2,06, Yi-ÜFE ise yüzde 1,73 oranında arttı.

KÜRESEL FAKTÖRLER DE BASKI YARATIYOR

Merkez Bankası değerlendirmesinde ayrıca, Türkiye'deki TÜFE artışının reel kur üzerindeki dengeleyici etkisine karşın, küresel fiyat endeksleri ve nominal kur sepetindeki değişimin reel değerdeki düşüşte etkili olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi