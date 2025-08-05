Merkez Bankası Açıkladı: Türk Lirası'nın Reel Değeri 10 Ayın En Düşüğünde

Temmuz ayında reel efektif döviz kuru 69,36’ya gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesine indi. Türk Lirası'nın reel değer kaybında, döviz kurlarındaki yükseliş enflasyona göre daha etkili oldu.

Merkez Bankası Açıkladı: Türk Lirası'nın Reel Değeri 10 Ayın En Düşüğünde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan temmuz ayı verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REK) bir önceki aya göre 0,66 puan düşerek 69,36 seviyesine indi. Bu, Türk Lirası’nın reel anlamda son 10 aydaki en zayıf konumunu işaret ediyor.

ÜFE BAZLI ENDEKS DE GERİLEDİ

Rapora göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) baz alınarak hesaplanan reel döviz kuru endeksi de temmuz ayında 1,36 puan azalarak 91,92'ye düştü.

DOLAR VE EURO TL KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Merkez Bankası Açıkladı: Türk Lirası'nın Reel Değeri 10 Ayın En Düşüğünde - Resim : 1

Merkez Bankası açıklamasında, endeksin gerilemesinde TÜFE’nin yükselmesine rağmen döviz kurlarındaki artışın daha baskın olduğu belirtildi. Temmuz ayında Türk Lirası karşısında ABD Doları yüzde 1,95, Euro ise yüzde 3,65 oranında değer kazandı. Aynı dönemde TÜFE yüzde 2,06, Yi-ÜFE ise yüzde 1,73 oranında arttı.

KÜRESEL FAKTÖRLER DE BASKI YARATIYOR

Merkez Bankası değerlendirmesinde ayrıca, Türkiye'deki TÜFE artışının reel kur üzerindeki dengeleyici etkisine karşın, küresel fiyat endeksleri ve nominal kur sepetindeki değişimin reel değerdeki düşüşte etkili olduğu vurgulandı.

2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride Bıraktı2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride BıraktıEkonomi
Türkiye'nin Çay Devi Satılıyor! Bir Dönem Sona Eriyor, Yılların Markası El DeğiştiriyorTürkiye'nin Çay Devi Satılıyor! Bir Dönem Sona Eriyor, Yılların Markası El DeğiştiriyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası
2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride Bıraktı 2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride Bıraktı
Bu Kadarını Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele
Acı Bir Şekilde Hayatını Kaybetmişti: Nihal Candan'ın Telefonu Açıldı! Korkunç Mesajlar Gün Yüzüne Çıktı Nihal Candan'ın telefonu açıldı!
Türklerin Yeni Favori Tatil Ülkesi! Yemek 1 Dolar, Otel 3 Dolar! Hem Ucuz Hem Vize Derdi Yok Türklerin Yeni Favori Tatil Ülkesi! Yemek 1 Dolar, Otel 3 Dolar! Hem Ucuz Hem Vize Derdi Yok
ÇOK OKUNANLAR
2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar… 2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat!
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi!