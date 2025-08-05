2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride Bıraktı

2025'in ilk 7 ayında yatırımcıların ilgisi bu kez fiziki altından çok altın fonlarına yöneldi. Bazı fonlar, gram altının yüzde 42,6’lık getirisini aşarak yatırımcısına daha yüksek kazanç sağladı.

2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride Bıraktı
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Yılın ilk 7 aylık döneminde altın yine yatırımcıların güvenli limanı oldu ancak bu kez fiziki alım yerine altın fonları öne çıktı. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen bazı altın fonları, gram altının performansını geride bırakarak yatırımcısına ciddi oranda kazanç sağladı.

GRAM ALTINI SOLLADILAR

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 42,6 oranında değer kazanırken, bazı fonların getirisi yüzde 47’yi aştı. Fonların yıl başından bu yana sağladığı toplam getiri ve temmuz ayı performansları yatırımcının yüzünü güldürdü.

YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 ALTIN FONU

İşte 2025’in ilk 7 ayında en çok kazandıran 10 altın fonu:

1. | RBA | Albaraka Portföy | %3,4 | %47,1 |
2. | HBF | HSBC Portföy | %3,3 | %45,5 |
3. | KUT | Kuveyt Türk Kıymetli Madenler | %4,3 | %45,2 |
4. | KZL | Kuveyt Türk Altın Katılım Fonu | %4,0 | %45,1 |
5. | MKG | Aktif Portföy | %3,4 | %44,3 |
6. | NAU | NEO Portföy | %3,9 | %44,2 |
7. | HAM | Hedef Portföy | %3,4 | %44,2 |
8. | NJF | Nurol Portföy | %3,7 | %43,8 |
9. | RPG | Rota Portföy | %3,2 | %43,3 |
10. | TCA | Ziraat Altın Katılım Fonu | %3,0 | %43,2 |

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Kaynak: Haber Merkezi

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