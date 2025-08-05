Ünlü Şefin Hamburgeri Fiyatıyla Şaşırttı! Lahmacunun Pabucu Dama Atıldı

Bodrum’da yeni restoranını açan ünlü şef Gürkan Topçu’nun 5 bin TL’lik özel hamburgeri fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. Japon Wagyu etiyle hazırlanan bu hamburger için ünlü şef "Bu hamburgeri yiyen 15 gün boyunca başka et yemez çünkü vücut proteine doymuş oluyor" dedi.

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Ünlü Şefin Hamburgeri Fiyatıyla Şaşırttı! Lahmacunun Pabucu Dama Atıldı
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Et restoranlarıyla tanınan şef Gürkan Topçu, Bodrum Yalıkavak’taki yeni restoranının açılışını sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışta menüde yer alan 5 bin TL'lik özel hamburger hem fiyatıyla hem de içeriğiyle dikkatleri üzerine çekti.

"PROTEİN DEPOLUYOR, 15 GÜN ET YEMEZSİNİZ"

Şef Gürkan Topçu, sosyal medyada gündem olan hamburgeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tam anlamıyla fiyat-performans ürünü. İçerisinde Japon Wagyu eti var. Bu hamburgeri yiyen 15 gün boyunca başka et yemez çünkü vücut proteine doymuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü Şefin Hamburgeri Fiyatıyla Şaşırttı! Lahmacunun Pabucu Dama Atıldı - Resim : 1

KİLOSU 15 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Japonya’dan ithal edilen Wagyu eti, dünyadaki en pahalı ve özel et türlerinden biri olarak biliniyor. Mermerimsi yapısı, yüksek yağ oranı ve özel besi yöntemleriyle öne çıkan bu etin kilosu 15 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Topçu’nun menüsünde bu özel etle hazırlanan hamburgerin fiyatı, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım alarak gündeme oturdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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