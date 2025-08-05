Bu 3 Güvenlik Kuralına Uymayan WhatsApp Kullanıcıları Hesaplarını Kaybedebilir!

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Siber dolandırıcılık vakalarının hızla artmasıyla birlikte uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Hesabını korumak isteyenlerin, özellikle son dönemde sıkça kullanılan üç yönteme karşı dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde, hesabınız kötü niyetli kişilerin eline geçebilir.

Bu 3 Güvenlik Kuralına Uymayan WhatsApp Kullanıcıları Hesaplarını Kaybedebilir!
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Uzmanların altını çizdiği en kritik konu, WhatsApp’ın kurulum aşamasında gönderdiği 6 haneli doğrulama kodu. Bu kod, yalnızca cihazınızı doğrulamak için gönderilir. Ancak dolandırıcılar, bu kodu sosyal mühendislik yöntemleriyle ele geçirerek hesaplara erişim sağlıyor. Bu nedenle, tanıdık bile olsa kimseyle bu kodu paylaşmamanız büyük önem taşıyor.

Bu 3 Güvenlik Kuralına Uymayan WhatsApp Kullanıcıları Hesaplarını Kaybedebilir! - Resim : 1

İKİ ADIMLI DOĞRULAMAYI HEMEN ETKİNLEŞTİRİN

Hesabınızı daha güvenli hale getirmenin en etkili yollarından biri, WhatsApp’ın sunduğu iki aşamalı doğrulama özelliğini aktif hale getirmek. Bu özellik sayesinde, bir başkası telefon numaranızı bilse bile, ek şifre olmadan hesabınıza ulaşamıyor. Ayrıca, olası bir saldırı girişimi tespit edildiğinde sistem tarafından bilgilendirme yapılıyor.

"MERHABA" MESAJINA DİKKAT

Son dönemde sıkça görülen bir başka yöntem ise sosyal mesajlarla kandırma girişimleri. “Merhaba”, “Merhaba anne” ya da “Merhaba baba” şeklinde başlayan mesajlar, dolandırıcıların aile bireyi gibi davranarak para istemesiyle sonuçlanıyor. Böyle bir durumda mesaj atan kişinin gerçekten yakınınız olup olmadığını anlamak için mutlaka arayarak teyit alın.

Bu 3 Güvenlik Kuralına Uymayan WhatsApp Kullanıcıları Hesaplarını Kaybedebilir! - Resim : 2

GÜNCELLEMELERİ İHMAL ETMEYİN

Uzmanlar ayrıca, WhatsApp uygulamasının her zaman en güncel sürümle kullanılması gerektiğini vurguluyor. Güvenlik açıkları genellikle eski sürümlerde kalırken, güncellemeler bu açıkları kapatıyor. Ayrıca, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin de altı çiziliyor.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARINDAN UYARI

Siber güvenlik uzmanları son olarak şu uyarıyı yapıyor:
“Şüpheli mesaj geldiğinde panik yapmayın, düşünün ve mutlaka doğrulayın.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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