İstanbul’da Yaşamanın Bedeli Ağırlaştı! Aylık Maliyet Dudak Uçuklattı

İstanbul Planlama Ajansı'nın temmuz ayı verilerine göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir yılda yüzde 45,15 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam gideri 96 bin 599 TL’ye ulaştı.

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İstanbul’da Yaşamanın Bedeli Ağırlaştı! Aylık Maliyet Dudak Uçuklattı
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Temmuz 2025 dönemine ait 'İstanbul’da Yaşam Maliyeti' raporunu yayımladı. Rapora göre, kentte yaşam maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,15 oranında artış gösterdi. Megakentte dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, sadece bir ayda 3.134 TL yükselerek 96 bin 599 TL’ye ulaştı.

AYLIK MALİYET HER AY YÜKSELİYOR

İPA’nın yayımladığı aylık verilere göre, 2025 boyunca İstanbul’da temel harcamalarda kesintisiz bir artış yaşanıyor. Ocak ayında 82 bin 880 TL olan ortalama yaşam maliyeti, temmuz ayında yaklaşık 14 bin TL’lik artışla 96 bin TL sınırına dayandı.

YIL SONUNA KADAR 100 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

İstanbul’da Yaşamanın Bedeli Ağırlaştı! Aylık Maliyet Dudak Uçuklattı - Resim : 1

İstanbul’da barınma, ulaşım, gıda ve enerji giderlerinin her ay artış göstermesiyle birlikte, yaşam maliyetinin yıl sonuna kadar 100 bin TL’yi aşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, enflasyona bağlı fiyat hareketlerinin durdurulamaması durumunda dar ve orta gelirli ailelerin geçim sıkıntısının daha da derinleşebileceğini belirtiyor.

2025 YILI AYLIK ARTIŞ ORANLARI

Ocak 2025: Yüzde 7,10
Şubat 2025: Yüzde 3,10
Mart 2025: Yüzde 2,38
Nisan 2025: Yüzde 2,91
Mayıs 2025: Yüzde 1,88
Haziran 2025: Yüzde 1,90
Temmuz 2025: Yüzde 3,35

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK YAŞAM MALİYETİ

Ocak 2025: 82 bin 880 TL
Şubat 2025: 85 bin 453 TL
Mart 2025: 87 bin 485 TL
Nisan 2025: 90 bin 32 TL
Mayıs 2025: 91 bin 722 TL
Haziran 2025: 93 bin 465 TL
Temmuz 2025: 96 bin 599 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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