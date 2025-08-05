Mevduat Faizine Yatırım Yapanlar Dibi Gördü! Bir Dönem Resmen Bitti! Düşüşü Çok Sert Oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43,00’e çekmesinin ardından mevduat faizlerindeki düşüş ivme kazandı. Bu gelişmeye ek olarak, temmuz ayında açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması da faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Mevduat faizlerinde geçen hafta yüzde 47’ye kadar çıkan oranlar bu hafta yüzde 45,50 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlara göre, faizlerdeki gerileme devam edecek.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

5 Ağustos itibarıyla bankalarda uygulanan en yüksek 32 günlük mevduat faiz oranları şöyle:

QNB, Denizbank: %45,50

Akbank: %45,00

Garanti BBVA: %44,50

Alternatif Bank: %44,00

Fibabanka, ING: %43,00

Odea Bank: %42,50

Ziraat ve TEB: %41,00

Yapı Kredi: %40,00

İş Bankası: %37,00

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ

Anapara: 1.000.000 TL

Faiz Oranı: %45,50

Vade: 32 gün

Net Kazanç: 32.910 TL

Kaynak: Haber Merkezi