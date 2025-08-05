Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor

EMEKLİ İKRAMİYESİ HAK SAHİBİNE VERİLİYOR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, eğer hayatını kaybeden kişi kamu görevlisiyse ve görevdeyken vefat etmişse, miras reddedilmiş olsa bile ölüm aylığına hak kazananlar emekli ikramiyesini alabiliyor. Örneğin, eş ve çocuklardan sadece biri aylık alıyorsa, ikramiye sadece bu kişilere ödeniyor. Aylık almayan diğer mirasçılar ise bu haktan yararlanamıyor.

Ancak, kişi emeklilik dilekçesini verip henüz emekli ikramiyesini almadan vefat ettiyse, bu hak sosyal güvenlik kapsamından çıkıp miras hukukuna dahil oluyor. Bu durumda emekli ikramiyesi terekeye dahil ediliyor ve mirası reddedenler bu paradan pay alamıyor.