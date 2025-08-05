Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
Miras paylaşımında yapılan yanlış bir adım, ölüm aylığı ve emekli ikramiyesi gibi hakların kaybına yol açabiliyor. Hak sahiplerinin maaş gelirinden mahrum kalmaması için dikkat etmesi gereken kritik detay ortaya çıktı.
Kaynak: Habertürk
Borçları mal varlığından fazla olan bir yakının ardından mirası reddedenler, ölüm aylığı gibi sosyal güvenlik haklarından mahrum kalmıyor. Dul eş veya hak sahibi çocuklar, miras reddedilmiş olsa bile dul ve yetim aylığı almaya devam edebiliyor. Bu aylıklar, hem ölen kişinin borçları hem de hak sahiplerinin kendi borçları nedeniyle haczedilemiyor. Haciz işlemi sadece yazılı onay verilmişse uygulanabiliyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ HAK SAHİBİNE VERİLİYOR
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, eğer hayatını kaybeden kişi kamu görevlisiyse ve görevdeyken vefat etmişse, miras reddedilmiş olsa bile ölüm aylığına hak kazananlar emekli ikramiyesini alabiliyor. Örneğin, eş ve çocuklardan sadece biri aylık alıyorsa, ikramiye sadece bu kişilere ödeniyor. Aylık almayan diğer mirasçılar ise bu haktan yararlanamıyor.
Ancak, kişi emeklilik dilekçesini verip henüz emekli ikramiyesini almadan vefat ettiyse, bu hak sosyal güvenlik kapsamından çıkıp miras hukukuna dahil oluyor. Bu durumda emekli ikramiyesi terekeye dahil ediliyor ve mirası reddedenler bu paradan pay alamıyor.
KIDEM TAZMİNATI DA MİRAS SAYILIYOR
SSK’lı olarak çalışan bir kişinin ölümü durumunda ödenecek kıdem tazminatı da miras sayılıyor. Mirası reddeden kişiler, bu tazminat üzerinde herhangi bir hak iddia edemiyor.
BORCU AÇIKÇA BELLİYSE REDDİ MİRAS DAVASI ŞART DEĞİL
Ölüm anında borçlunun ödeme gücünün kalmadığı açıkça belli ya da resmi olarak tespit edilmişse, mirasçıların ayrıca reddi miras başvurusu yapmasına gerek kalmıyor. Yargıtay’ın 2018 yılında verdiği karara göre bu durum "örtülü red" olarak kabul ediliyor. Yani, mirasçıların üç ay içinde mahkemeye başvuru yükümlülüğü olmadan miras reddedilmiş sayılıyor.
BAĞ-KUR’LUYSA PRİM BORCU ÖDENEREK AYLIK BAĞLANABİLİR
Vefat eden kişi BAĞ-KUR sigortalısıysa ve SGK’ya prim borcu bulunuyorsa, hak sahiplerine doğrudan ölüm aylığı bağlanamıyor. Ancak bu kişiler, ölenin borcunu kendileri ödeyerek aylık hakkı kazanabiliyor. Hatta mirası reddetmiş olsalar bile, borcu ödemeleri halinde aylıktan faydalanmaları mümkün oluyor.