Elektrikten Sonra Doğalgazda da Sistem Değişiyor: Artık Faturalar Böyle Ödenecek

Elektrikte başlayan kademeli tarife uygulaması, doğalgaz faturalarına da yansıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, il bazlı maliyet farklarını dikkate alarak her şehir için farklı kota ve tarife belirlemeye hazırlanıyor.

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Elektrikten Sonra Doğalgazda da Sistem Değişiyor: Artık Faturalar Böyle Ödenecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıl başında elektrikte başlattığı "kademeli tarife" modelini doğalgaz faturalarına da uygulamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketim miktarına göre artan fiyatlandırma doğalgazda da geçerli olacak.

HER İL İÇİN AYRI TARİFE BELİRLENECEK

Bakanlık, Türkiye genelindeki doğalgaz tüketim verilerini analiz ederek, her il için farklı bir fiyatlandırma modeli oluşturacak. Bu kapsamda, kış aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası, ılıman iklimlere sahip şehirlerde ise daha düşük kota uygulanması planlanıyor.

Elektrikten Sonra Doğalgazda da Sistem Değişiyor: Artık Faturalar Böyle Ödenecek - Resim : 1

ELEKTRİKTEKİ GİBİ TÜKETİM ARTTIKÇA MALİYET DE ARTACAK

Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerindeki kullanımda fiyatların iki katına çıkması gibi bir sistem, doğalgazda da devreye girecek. Belirlenen kotayı aşan kullanıcılar, daha yüksek tarifeden faturalandırılacak.

DEVLET DESTEĞİ KADEMELİ OLARAK AZALIYOR

Öte yandan hükümetin, hem elektrik hem de doğalgazda uyguladığı sübvansiyonları kademeli şekilde geri çekmeye başladığı belirtiliyor. Bu durum, hane halklarının enerji tüketimini daha bilinçli yönetmesini zorunlu hale getirecek. Yeni modelle birlikte tasarruflu kullanım daha da önem kazanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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