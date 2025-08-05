Dolar ve Euro Kafaları Karıştırdı! Biri Fırladı, Biri Düştü

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan dövizde dalgalanma sürüyor. Dolar yükselişe geçerek 40,6840 liradan güne başlarken, euro ise düşüş eğilimiyle 47,0360 lira oldu.

Dolar ve Euro Kafaları Karıştırdı! Biri Fırladı, Biri Düştü
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Döviz kurundaki çalkantılı gidişat uzun amandır devam ederken, haftanın ikinci iş gününde dolar ve eurodaki seyir dikkat çekti. Dolarda sabah saatleri itibarıyla yükseliş görülürken, euroda ise düşüş eğilimi olduğu fark edildi.

Dolar ve Euro Kafaları Karıştırdı! Biri Fırladı, Biri Düştü - Resim : 1

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

5 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul serbest piyasada 40,6820 liradan alınan dolar, 40,6840 liradan satılıyor. 47,0340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0360 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6750, euronun satış fiyatı ise 47,0930 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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