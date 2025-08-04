A101 Gemileri Yaktı! 10 TL ve Üzeri Alışverişlerde O Ürünlerde Yüzde 50 İndirim Başladı: A101 4-7 Ağustos 2025 Kataloğu

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A101’in ağustos ayının ilk günlerinde müşterilerle buluşturacağı ürünler önceki günlerde yayınlanan katalog ile birlikte belli oldu. Süt, süzme peynir, sucuk, çemeni sıyrılmış pastırma, pasta sosu, çiçek balı, diş macunu, diş fırçası, ayçiçek yağı, tane tane pirinç ve çay gibi ürünlerin yer aldığı 7 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak A101 kataloğu önceki günlerde yayınlandı.

Güncel katalog ile birlikte dev indirim fırsatı başlatıldı. Buna göre, bazı ürünlerde geçerli olacak yüzde 50 indirim fırsatı duyuruldu.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜN KATALOĞU

A101’in 7 Ağustos tarihine kadar satacağı ürünler ve fiyatları yayınlanan kataloğa göre şöyle:

Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre 185 TL

Doğuş Gurme Çay 1 Kg 219 TL

Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 135 TL

Doğuş / Nar / Balküpü Toz Şeker 1 Kg 44,50 TL

Kabir Tereyağı 500 gr 195 TL

Sek / Kaanlar Tereyağı 500 gr 185 TL

Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 159 TL

Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 145 TL

Sütaş / İçim Kaşar Peyniri 500 gr 159 TL

Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 145 TL

Sütaş Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 129 TL

Sütaş %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 37,50 TL

Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL

Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 30 TL

Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 79,50 TL

Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 109 TL

Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 gr 249 TL

Namet Dana Sucuk 280 gr 145 TL

Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 159 TL

Gold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89,50 TL

Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99 TL

Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 119,90 TL

Maybelline Colossal Kajal Göz Kalemi 77,90 TL

Emotion / Fa / Blade Roll On 50 ml 75 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 45,50 TL

ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 99 TL

Sensodyne Derin Temizlik Diş Fırçası 2'li 99 TL

Sensodyne Ekstra Beyazlatıcı Siş Macunu 75 ml 99 TL

Papia BioCare / Inova 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 99,50 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Marmarabirlik Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr 99,50 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Kaynak: Haber Merkezi