İstanbul’da Kiralık Ev Alarmı! Öğrenciler Şimdiden Ev Peşine Düştü! Birkaç Güne 20 Bin TL Zam Gelecek! İşte İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları

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Üniversite tercih süreci devam ederken, İstanbul’da barınma arayışı da hız kazandı. Yeni dönemde İstanbul'da eğitim alacak öğrenciler, yurtların yanı sıra kiralık evlere yönelirken, kiralık konut piyasasında yoğunluk şimdiden artmaya başladı. Emlakçılar, kira fiyatlarına birkaç güne 20 bin TL zam gelebileceği uyarısında bulundu.

İLÇE İLÇE KİRA FİYATLARI UÇTU, YENİ ZAMLAR KAPIDA

Yaz aylarında talebin her yıl olduğu gibi bu yıl da zirveye ulaştığını belirten uzmanlar, İstanbul genelinde ev arayan öğrenci sayısının fazlasıyla arttığını vurguladı. İstanbul’da birçok ilçede ortalama kira fiyatları 10 bin TL’nin altına neredeyse hiç düşmezken, merkezi semtlerde rakamlar 100 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe güncel kira fiyatları...

Arnavutköy

En düşük 13500 TL

En yüksek 39500 TL

Avcılar

En düşük 11500 TL

En yüksek 59000 TL

Bağcılar

En düşük 20000 TL

En yüksek 60000 TL

Bahçelievler

En düşük 25000 TL

En yüksek 80000 TL

Bakırköy

En düşük 59000 TL

En yüksek 175000 TL

Başakşehir

En düşük 13500 TL

En yüksek 75000 TL

Bayrampaşa

En düşük 23000 TL

En yüksek 45000 TL

Beşiktaş

En düşük 42500 TL

En yüksek 130000 TL

Beylikdüzü

En düşük 15.000 TL

En yüksek 55.000 TL

Beyoğlu

En düşük 25.000 TL

En yüksek 11.0000 TL

Büyükçekmece

En düşük 18.000 TL

En yüksek 52.500 TL

Çatalca

En düşük 17.500 TL

En yüksek 35.000 TL

Esenler

En düşük 24.000 TL

En yüksek 50.000 TL

Esenyurt

En düşük 10.000 TL

En yüksek 45.000 TL

Eyüpsultan

En düşük 18.500 TL

En yüksek 105.000 TL

Fatih

En düşük 30.500 TL

En yüksek 40.000 TL

Gaziosmanpaşa

En düşük 20.000 TL

En yüksek 65.000 TL

Güngören

En düşük 35.000 TL

En yüksek 54.500 TL

Kağıthane

En düşük 20.000 TL

En yüksek 130.000 TL

Küçükçekmece

En düşük 13.000 TL

En yüksek 80.000 TL

Sarıyer

En düşük 25.000 TL

En yüksek 153.000 TL

Silivri

En düşük 14.000 TL

En yüksek 35.000 TL

Sultangazi

En düşük 21.000 TL

En yüksek 55.000 TL

Şişli

En düşük 20.000 TL

En yüksek 200.000 TL

Zeytinburnu

En düşük 33.000 TL

En yüksek 177.500 TL

Adalar

En düşük 44.000 TL

En yüksek 62.500 TL

Ataşehir

En düşük 22.500 TL

En yüksek 120.000 TL

Beykoz

En düşük 27.500 TL

En yüksek 115.000 TL

Çekmeköy

En düşük 20.000 TL

En yüksek 115.000 TL

Kadıköy

En düşük 40.000 TL

En yüksek 135.000 TL

Kartal

En düşük 26.000 TL

En yüksek 135.000 TL

Maltepe

En düşük 23.000 TL

En yüksek 84.000 TL

Pendik

En düşük 18.000 TL

En yüksek 65.000 TL

Sancaktepe

En düşük 14.000 TL

En yüksek 60.500 TL

Sultanbeyli

En düşük 19.500 TL

En yüksek 40.000 TL

Şile

En düşük 28.000 TL

En yüksek 40.000 TL

Tuzla

En düşük 18.000 TL

En yüksek 60.000 TL

Ümraniye

En düşük 18.000 TL

En yüksek 82.500 TL

Üsküdar

En düşük 26.000 TL

En yüksek 195.000 TL

Kaynak: Haber Merkezi