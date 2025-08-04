İstanbul’da Kiralık Ev Alarmı! Öğrenciler Şimdiden Ev Peşine Düştü! Birkaç Güne 20 Bin TL Zam Gelecek! İşte İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları
İstanbul’da üniversite öğrencileri ev arayışına erken başladı. Kiralık dairelere talep artarken, fiyatlar şimdiden uçtu. Uzmanlar, okulların açılmasına sayılı haftalar kala kiralık daire fiyatlarında yeni artışların yaşanacağının altını çizdi. İşte bazı ilçelerde güncel kira fiyatları...
Üniversite tercih süreci devam ederken, İstanbul’da barınma arayışı da hız kazandı. Yeni dönemde İstanbul'da eğitim alacak öğrenciler, yurtların yanı sıra kiralık evlere yönelirken, kiralık konut piyasasında yoğunluk şimdiden artmaya başladı. Emlakçılar, kira fiyatlarına birkaç güne 20 bin TL zam gelebileceği uyarısında bulundu.
İLÇE İLÇE KİRA FİYATLARI UÇTU, YENİ ZAMLAR KAPIDA
Yaz aylarında talebin her yıl olduğu gibi bu yıl da zirveye ulaştığını belirten uzmanlar, İstanbul genelinde ev arayan öğrenci sayısının fazlasıyla arttığını vurguladı. İstanbul’da birçok ilçede ortalama kira fiyatları 10 bin TL’nin altına neredeyse hiç düşmezken, merkezi semtlerde rakamlar 100 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe güncel kira fiyatları...
Arnavutköy
En düşük 13500 TL
En yüksek 39500 TL
Avcılar
En düşük 11500 TL
En yüksek 59000 TL
Bağcılar
En düşük 20000 TL
En yüksek 60000 TL
Bahçelievler
En düşük 25000 TL
En yüksek 80000 TL
Bakırköy
En düşük 59000 TL
En yüksek 175000 TL
Başakşehir
En düşük 13500 TL
En yüksek 75000 TL
Bayrampaşa
En düşük 23000 TL
En yüksek 45000 TL
Beşiktaş
En düşük 42500 TL
En yüksek 130000 TL
Beylikdüzü
En düşük 15.000 TL
En yüksek 55.000 TL
Beyoğlu
En düşük 25.000 TL
En yüksek 11.0000 TL
Büyükçekmece
En düşük 18.000 TL
En yüksek 52.500 TL
Çatalca
En düşük 17.500 TL
En yüksek 35.000 TL
Esenler
En düşük 24.000 TL
En yüksek 50.000 TL
Esenyurt
En düşük 10.000 TL
En yüksek 45.000 TL
Eyüpsultan
En düşük 18.500 TL
En yüksek 105.000 TL
Fatih
En düşük 30.500 TL
En yüksek 40.000 TL
Gaziosmanpaşa
En düşük 20.000 TL
En yüksek 65.000 TL
Güngören
En düşük 35.000 TL
En yüksek 54.500 TL
Kağıthane
En düşük 20.000 TL
En yüksek 130.000 TL
Küçükçekmece
En düşük 13.000 TL
En yüksek 80.000 TL
Sarıyer
En düşük 25.000 TL
En yüksek 153.000 TL
Silivri
En düşük 14.000 TL
En yüksek 35.000 TL
Sultangazi
En düşük 21.000 TL
En yüksek 55.000 TL
Şişli
En düşük 20.000 TL
En yüksek 200.000 TL
Zeytinburnu
En düşük 33.000 TL
En yüksek 177.500 TL
Adalar
En düşük 44.000 TL
En yüksek 62.500 TL
Ataşehir
En düşük 22.500 TL
En yüksek 120.000 TL
Beykoz
En düşük 27.500 TL
En yüksek 115.000 TL
Çekmeköy
En düşük 20.000 TL
En yüksek 115.000 TL
Kadıköy
En düşük 40.000 TL
En yüksek 135.000 TL
Kartal
En düşük 26.000 TL
En yüksek 135.000 TL
Maltepe
En düşük 23.000 TL
En yüksek 84.000 TL
Pendik
En düşük 18.000 TL
En yüksek 65.000 TL
Sancaktepe
En düşük 14.000 TL
En yüksek 60.500 TL
Sultanbeyli
En düşük 19.500 TL
En yüksek 40.000 TL
Şile
En düşük 28.000 TL
En yüksek 40.000 TL
Tuzla
En düşük 18.000 TL
En yüksek 60.000 TL
Ümraniye
En düşük 18.000 TL
En yüksek 82.500 TL
Üsküdar
En düşük 26.000 TL
En yüksek 195.000 TL
Kaynak: Haber Merkezi