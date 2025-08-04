Tapusunu e-Devlet'ten Kilitlemeyen Yandı! Eviniz Arsanız Sizden Habersiz Satılabilir! Milyonlarca Kişi Farkında Bile Değil
Tapusunu e-Devlet üzerinden kilitlemeyenler büyük risk altında! Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren dijital dolandırıcılık tehdidi her geçen gün büyüyor. Eviniz, arsanız ya da dükkanınız sizden habersiz satılabilir. Uzmanlar, çoğu kişinin bu tehlikenin farkında olmadığını belirterek, e-Devlet üzerinden yapılacak basit bir işlemle bu riskin kolayca önlenebileceğini vurguluyor.
Kaynak: Karar
Son dönemde artan dijital dolandırıcılık yöntemleri, tapu sahiplerini de hedef aldı. Sahte belgelerle yapılan işlemlerin ardından şimdi de tapulara yönelik tehlikeler gündemde. Kişisel bilgileriniz çalınarak, adınıza kayıtlı taşınmazların sizden habersiz satılması mümkün hale geldi. Ancak bu tehdide karşı e-Devlet üzerinden birkaç adımda tapunuzu güvence altına alabilirsiniz.
EVİNİZİ ARSANIZ SİZDEN HABERSİZ SATILABİLİR
Son zamanlarda sahte diploma ve e-imza gibi yöntemlerle yapılan dolandırıcılıkların ardından, tapu işlemleri de benzer bir risk altında. Kimlik bilgileriniz ele geçirilirse, adınıza kayıtlı ev, arsa veya iş yeriniz başkaları tarafından satışa çıkarılabilir. Bu tarz kötü sürprizlerle karşılaşmamak için tapu sahiplerinin artık "İşlem Yapılamaz Beyanı" şerhini kullanarak önlem almaları gerekiyor.
3 ADIMDA TAPUSUNU KİLİTLEMEYEN YANDI
Evinizi, arsanızı veya dükkanınızı koruma altına almak için şu adımları takip etmeniz yeterli:
E-Devlet’e Giriş Yapın: turkiye.gov.tr adresine girerek kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
Web Tapu Hizmetine Ulaşın: Arama bölümüne "Web Tapu" yazın ve çıkan bağlantıya tıklayarak sisteme geçiş yapın.
İşlem Yapılmaz Beyanı Ekleyin: Açılan menüden "Beyan İşlemleri" sekmesine gidin ve "İşlem Yapılamaz Beyanı" seçeneğini seçerek taşınmazlarınızı korumaya alın.
BU ŞERH NE İŞE YARIYOR?
Tapu kaydınıza eklenen bu şerh sayesinde, sizin onayınız olmadan hiçbir satış, devir veya ipotek işlemi yapılamaz. Herhangi bir işlem girişimi olduğunda tapu müdürlüğü sistemi kontrol eder ve işlemi otomatik olarak durdurur. Siz onay vermediğiniz sürece hiçbir işlem gerçekleşemez.
UZMANLARDAN UYARI! MUTLAKA YAPIN
Gayrimenkul güvenliği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, artan siber saldırılar ve kimlik hırsızlıkları nedeniyle herkesin bu adımı atması gerektiğini vurguluyor. Üstelik bu güvenlik önlemi tamamen ücretsiz ve dakikalar içinde uygulanabiliyor.