Tapusunu e-Devlet'ten Kilitlemeyen Yandı! Eviniz Arsanız Sizden Habersiz Satılabilir! Milyonlarca Kişi Farkında Bile Değil

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık yöntemleri, tapu sahiplerini de hedef aldı. Sahte belgelerle yapılan işlemlerin ardından şimdi de tapulara yönelik tehlikeler gündemde. Kişisel bilgileriniz çalınarak, adınıza kayıtlı taşınmazların sizden habersiz satılması mümkün hale geldi. Ancak bu tehdide karşı e-Devlet üzerinden birkaç adımda tapunuzu güvence altına alabilirsiniz.

EVİNİZİ ARSANIZ SİZDEN HABERSİZ SATILABİLİR

Son zamanlarda sahte diploma ve e-imza gibi yöntemlerle yapılan dolandırıcılıkların ardından, tapu işlemleri de benzer bir risk altında. Kimlik bilgileriniz ele geçirilirse, adınıza kayıtlı ev, arsa veya iş yeriniz başkaları tarafından satışa çıkarılabilir. Bu tarz kötü sürprizlerle karşılaşmamak için tapu sahiplerinin artık "İşlem Yapılamaz Beyanı" şerhini kullanarak önlem almaları gerekiyor.