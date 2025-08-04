Araç Sahiplerini Batıracak Haber: Akaryakıta Okkalı Zam Kapıda, 57 TL’yi aşacak! İşte 4 Ağustos 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeler sürücüler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki artış iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarında oynamaya neden olurken gelen son dakika zam haberi sürücüleri şaşkına çevirdi. Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam kapıda, 57 TL’yi aşacak. İşte 4 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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Araç Sahiplerini Batıracak Haber: Akaryakıta Okkalı Zam Kapıda, 57 TL’yi aşacak! İşte 4 Ağustos 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları
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4 Ağustos 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları geçtiğimiz günlerde yapılan vergi ve küresel petrol fiyatı düzenlemeleri sonrasında il bazında güncellenmiş durumda. Daha önce duyurulan akaryakıt zammının üstüne ek bir zam daha gelme ihtimali var. Gelecek olan zam ile birlikte motorin bazı illerde 57 TL'yi, benzin ise 55 TL'yi aşacak. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam bekleniyor? Benzin ve motorine ek zam gelecek mi? 4 Ağustos Pazartesi benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel fiyat listesi…

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ ZAM GÜNDEMDE

Motorin ve benzine yapılması beklenen zamlar yeniden gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde, akaryakıt fiyatlarında 1 TL’yi aşan bir artış öngörülüyordu.

Motorin ve benzine yapılması beklenen zamlar yeniden gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde, akaryakıt fiyatlarında 1 TL’yi aşan bir artış bekleniyor.

Benzin ve motorin litre fiyatlarının, bugünden itibaren 1 TL’den fazla artış göstermesi bekleniyor. Bu zamla birlikte birçok şehirde motorin 57 TL’yi, benzin ise 55 TL’yi bulabilir.

4 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 51,36 TL
MOTORİN: 53,70 TL
LPG: 26,51 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 52,11 TL
MOTORİN: 54,62 TL
LPG: 26,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 52,44 TL
MOTORİN: 54,96 TL
LPG: 26,33 TL

BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 52,20 TL
MOTORİN: 54,56 TL
LPG: 26,40 TL

Kaynak: Eko Türk

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Akaryakıt Benzin
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