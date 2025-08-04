Tapu Sahipleri Yandı, Masraflar İkiye Katlandı: Ev Sahiplerine Yeni Yük! Emlak Vergisi Rekora Koşuyor

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Türkiye genelinde emlak rayiç bedellerinin güncellenmesiyle birlikte, ev sahiplerinin ve yeni konut almayı planlayan vatandaşların yükü artıyor. Özellikle bazı bölgelerde açıklanan yeni bedellerle birlikte, emlak vergisinde ciddi yükselişler dikkat çekiyor. Uzun süredir enflasyonun gerisinde kalan bu değerler, bu yıl yerel takdir komisyonları tarafından yeniden belirlendi. Yeni değerler bazı bölgelerde yüzde 500 ila 1000 arasında artış gösterdi.

RAYİÇ BEDELLER NASIL BELİRLENİYOR?

Arsa rayiç bedelleri her 4 yılda bir, belediyeler bünyesinde oluşturulan takdir komisyonları tarafından tespit ediliyor. Belirlenen bu oranlar, takip eden 3 yıl boyunca ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor. 2025 yılı, yeniden değerleme dönemine denk geldiği için belediyelerde kurulan komisyonlar yeni bedelleri açıkladı. Bu rakamlar temmuz ayı boyunca mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı.

YÜKSEK RAYİÇ, YÜKSEK VERGİ DEMEK

Rayiç bedellerde yaşanan artışlar doğrudan emlak vergisine yansıyor. Örneğin, arsa değeri iki katına çıkmışsa, emlak vergisi de yüzde 100 artıyor. Dolayısıyla bu yıl belirlenen artışlar, 2026 yılında ödenecek vergileri doğrudan etkileyecek.

ARTIŞ ORANLARI ŞEHRE VE MAHALLEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Rayiç bedel artışları il ve ilçe bazında büyük farklılık gösteriyor. Örneğin, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bazı mahallelerde artış oranı yüzde 500’ü bulurken, Küçükçekmece’de bu oran yüzde 1000’e kadar çıkabiliyor. Sürpriz artışlar sadece büyükşehirlerle sınırlı değil, Türkiye genelinde bazı küçük ilçelerde de benzer oranlar gözlemleniyor.

YENİ VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl açıklanan rayiç bedeller, gelecek yılın emlak vergisi hesaplamasında kullanılacak. Örneğin, bu yıl 5.000 TL vergi ödeyen bir mükellef, eğer rayiç bedeli yüzde 300 artmışsa 2026 yılında 20.000 TL, yüzde 500 artmışsa 30.000 TL vergi ödemek zorunda kalacak.

İTİRAZ SÜRESİ UZATILDI

Vatandaşlar, rayiç bedellerin mahalle muhtarlıklarında askıda kaldığı süre boyunca itiraz hakkına sahipti. Askı süresi 1 Ağustos itibarıyla sona erdi. Ancak adli tatil nedeniyle, rayiç bedellere itiraz için son tarih 8 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ilgili Vergi Mahkemelerine başvurarak hukuki süreç başlatılabiliyor.

Yeni rayiç bedeller, önümüzdeki yıllarda sadece emlak vergisini değil tapu harçlarından miras vergilerine kadar birçok kalemde etkisini gösterecek. Bu nedenle vatandaşların, kendi taşınmazlarının değerlerini yakından takip etmeleri ve gerektiğinde itiraz haklarını kullanmaları büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi