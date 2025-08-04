Zincir Marketler Yandı: Naylon Poşet Yerine Bunu Veren İşletmelere Büyük Ceza Geliyor

Çevreyi korumak için başlatılan ücretli poşet uygulamasına bir yenisi daha eklendi. Yaşanan son olay gündeme bomba gibi düştü. Zincir marketlerde uygulanan plastik poşet yerine daha pahalı kağıt ve bez çantaların sunulması büyük tartışmalara neden oldu. Alınan karar ise herkesi şaşkına çevirdi. Marketlere büyük cezalar yolda.

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Zincir Marketler Yandı: Naylon Poşet Yerine Bunu Veren İşletmelere Büyük Ceza Geliyor
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bazı zincir marketlerin sadece bez ve kağıt çanta satması uygulamasına yönelik önemli bir karar aldı. Bundan sonra naylon poşet yerine bunu veren zincir marketlere büyük cezalar uygulanacak.

MAHKEMEDEN ‘YASAYA AYKIRI’ KARARI VERİLDİ

Başvuruda, marketlerin Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8. maddesine uymadığı belirtilerek, tüketicinin seçme hakkının elinden alındığı vurgulandı. KDK kararında, zincir marketlerin yalnızca bez ya da kağıt torba satmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı ifade edildi.

PLASTİK POŞET ZORUNLU KILINDI

KDK tarafından yapılan incelemede, yasal düzenlemenin marketleri plastik poşet satışından tamamen vazgeçmeye zorlamadığı, aksine plastik poşetlerin belirli bir ücret karşılığı sunulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Aynı zamanda alternatif taşıma çözümlerinin de tüketiciye ek olarak sunulabileceği belirtildi.

BÜYÜK CEZALAR UYGULANACAK

Kararda dikkat çekilen bir diğer unsur ise çevre koruma amacıyla yapılan bu uygulamanın, tüketiciyi bilinçlendirmekten çok, ekonomik olarak zorlayıcı bir dayatma niteliği taşıdığı oldu. KDK, bu uygulamanın çevreci düzenlemelerin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.
Sonuç olarak KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazı göndererek, zincir marketlerin mevzuata aykırı şekilde plastik poşet satmaktan kaçınmasının denetim kapsamına alınmasını ve gerekli idari yaptırımların uygulanmasını önerdi.

Kaynak: AA

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Zincir Market Poşet
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