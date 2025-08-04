Sarıgöl’de Çıkma Üzüm Fiyatı Yükseldi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı şaraplık üzüm alımları devam ederken, ürünlerin tatlanmasıyla birlikte fiyatlar da yukarı yönlü hareket etti.

Sarıgöl’de Çıkma Üzüm Fiyatı Yükseldi
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Bölgedeki üreticilerin yoğun olarak yetiştirdiği şaraplık üzümler, sezon başında kilosu 12 TL’den alıcı bulurken, olgunlaşmaya başlayan ürünlerin değeri kısa sürede artış gösterdi. Son günlerde yapılan alımlarda çıkma üzüm fiyatı 16 TL’ye kadar yükseldi.

TARSUS’A SEVK EDİLİYOR

Alaşehir’de bulunan alkol fabrikasının henüz alıma başlamadığı belirtilirken, Sarıgöl ve çevresindeki şaraplık üzümler Tarsus’taki şarap fabrikalarına gönderiliyor.

Şaraplık üzüm alımı yapan Halil Duran, "Şu an çıkma üzüm fiyatı 16 TL civarında. Alaşehir’deki tesisler henüz sürece dahil olmadı. O nedenle ürünler Tarsus’a sevk ediliyor" açıklamasında bulundu.

Üzümdeki şeker oranının artmasıyla birlikte fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: İHA

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