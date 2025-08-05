Birden Fırlamıştı... Altın Fiyatlarında Dengeler Değişti!
Küresel piyasadaki beklenti dışı gelişmeler sonrası altın fiyatları üç gün boyunca yükselişe devam ederken, bugün ise seyri değişti. Altın haftanın ikinci iş gününde yatay bir seyir izliyor.
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Vatandaşın dövizle beraber en çok yatırım aracı olarak tercih ettiği altın piyasasındaki gidişat sıkı takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'den gelen beklentinin altındaki istihdam verileri ve Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentilerinin artmasıyla beraber ciddi yükseliş kaydederken, bugün ise yatay bir seyre döndü. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün geçtiğimiz günlerdeki yükselişine rağmen daha sakin bir seviyede işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.409,9870
Satış: 4.410,4580
ONS ALTIN DOLAR FİYATI
Alış: 3.373,41
Satış: 3.374,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.055,9800
Satış: 7.211,1000
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.069,34
Satış: 14.423,63
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.560,00
Satış: 28.810,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.223,9200
Satış: 28.756,1900
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.137,00
Satış: 71.916,00
Kaynak: Haber Merkezi
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