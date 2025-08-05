Birden Fırlamıştı... Altın Fiyatlarında Dengeler Değişti!

Küresel piyasadaki beklenti dışı gelişmeler sonrası altın fiyatları üç gün boyunca yükselişe devam ederken, bugün ise seyri değişti. Altın haftanın ikinci iş gününde yatay bir seyir izliyor.

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Birden Fırlamıştı... Altın Fiyatlarında Dengeler Değişti!
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Vatandaşın dövizle beraber en çok yatırım aracı olarak tercih ettiği altın piyasasındaki gidişat sıkı takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'den gelen beklentinin altındaki istihdam verileri ve Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentilerinin artmasıyla beraber ciddi yükseliş kaydederken, bugün ise yatay bir seyre döndü. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün geçtiğimiz günlerdeki yükselişine rağmen daha sakin bir seviyede işlem görüyor.

Birden Fırlamıştı... Altın Fiyatlarında Dengeler Değişti! - Resim : 1

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.409,9870

Satış: 4.410,4580

ONS ALTIN DOLAR FİYATI

Alış: 3.373,41

Satış: 3.374,02

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.055,9800

Satış: 7.211,1000

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.069,34

Satış: 14.423,63

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.560,00

Satış: 28.810,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.223,9200

Satış: 28.756,1900

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 71.137,00

Satış: 71.916,00

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Kaynak: Haber Merkezi

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