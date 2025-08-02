Altın Yatırımcısına Kritik Uyarı: Fiyatlara Dikkat! Piyasalar Renk Değiştiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda oluşan bu yeni tablo, serbest piyasada altın fiyatlarının beklenenden daha yüksek seviyelere ulaşmasına neden oldu. 2 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın 4.395,45 TL’den işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 7.231 TL'ye kadar çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

• Gram Altın: Alış 4.394,95 TL – Satış 4.395,45 TL

• Çeyrek Altın: Alış 7.156,00 TL – Satış 7.231,00 TL

• Yarım Altın: Alış 14.313,00 TL – Satış 14.463,00 TL

• Cumhuriyet Altını: Alış 28.537,00 TL – Satış 28.793,00 TL

• Ons Altın: Alış 3.363,02 dolar – Satış 3.363,41 dolar

YATIRIMCILAR NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Altın piyasasındaki bu sert çıkış, özellikle kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Uzmanlara göre fiyatlar kısa vadede dalgalı seyrederken, uzun vadede güvenli liman özelliğini sürdürebilir. Ancak yatırım kararlarının anlık gelişmelere göre değil, uzun vadeli stratejilerle şekillendirilmesi gerekiyor.

Ekonomistler, yatırımcıları “panik alımından” kaçınmaları konusunda uyarıyor: “Altın fiyatlarındaki bu yükseliş aldatıcı olabilir. Temkinli ve bilinçli adımlar atmak bu dönemde her zamankinden daha önemli.”

Dipçe: Haberimizde yer alanlar yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.

Kaynak: Haber Merkezi