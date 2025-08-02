'Sahte Altın' Alarmı: Terazide Tam Gram, Gerçek İse Çok Başka Çıkıyor! Duyan Kuyumculara Koşuyor
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı şu günlerde, dolandırıcılar da boş durmuyor. Yatırımcıların ilgisini fırsata çevirmeye çalışan bazı kişi ve gruplar, piyasaya sahte altın sürmeye başladı. Uzmanlar, özellikle gram ve çeyrek altın alımlarında artan şikayetlere dikkat çekerek, bazı ürünlerin içinin tamamen pirinçten, dış yüzeyinin ise ince bir altın kaplama ile işlendiğini açıkladı.
Yatırım amaçlı altın almak isteyen birçok vatandaş, uygun fiyatlı seçeneklerin peşine düşerken, aslında ciddi bir riskin eşiğine geliyor. Dış görünüşü itibarıyla gerçek altından ayırt edilmesi neredeyse imkânsız olan bu sahte ürünler, terazide doğru gramajı veriyor, hatta bazıları mühürlü şekilde satışa sunuluyor. Ancak bu aldatıcı görüntü, bozdurma aşamasında ya da detaylı testlerde çürütülüyor.
ALTIN GÖRÜNÜMLÜ PİRİNÇ
Son dönemde ele geçirilen bazı sözde gram altınların içeriğinin tamamen pirinç olduğu, yalnızca yüzeyinin altınla kaplanarak ‘gerçekmiş’ gibi gösterildiği belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan sektör temsilcileri, “Vatandaşlar, ellerindeki altının ne olduğunu geç olmadan kontrol ettirmeli” diyerek uyarılarda bulundu.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için altın alırken şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:
Alışverişinizi mutlaka yetkili ve güvenilir kuyumculardan yapın.
Ürünle birlikte fatura ve sertifika almayı ihmal etmeyin.
Aldığınız altını Darphane veya kuyumcu odalarına test ettirerek teyit ettirin.
Piyasa değerinin çok altında sunulan tekliflere temkinli yaklaşın.
'BİR AVUÇ PİRİNÇ OLABİLİR'
Altının güvenli liman olma özelliği, sahtecilere de yeni alanlar açtı. Artık sadece para değil, vatandaşların geleceğe dair umutları da tehlikeye atılıyor. Uzmanlar bir kez daha uyarıyor:
“Görünüşe aldanmayın. Altın zannettiğiniz şey, bir avuç pirinç olabilir.”
Kaynak: Haber Merkezi