Bir Haftada Yatırımcısına Köşeyi Döndüren Yatırım Aracı Belli Oldu! Ona Yatırım Yapan İse Büyük Kaybetti

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,98 oranında değer kazanarak tamamladı. Altın ve dövizde sınırlı hareketlilik yaşanırken, avro haftalık bazda değer kaybetti.

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Bir Haftada Yatırımcısına Köşeyi Döndüren Yatırım Aracı Belli Oldu! Ona Yatırım Yapan İse Büyük Kaybetti
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BIST 100 endeksi haftalık işlemlerde 10.481,53 puanla en düşük seviyesini, 10.774,91 puanla ise haftanın en yüksek seviyesini gördü. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 0,98’lik artışla 10.746,98 puandan haftayı kapattı.

Bir Haftada Yatırımcısına Köşeyi Döndüren Yatırım Aracı Belli Oldu! Ona Yatırım Yapan İse Büyük Kaybetti - Resim : 1

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARINDA DURUM NE OLDU?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,38 oranında yükselerek 4.376,39 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını da benzer şekilde yüzde 0,38 artış göstererek 29.572 TL’ye çıktı. Çeyrek altın ise geçtiğimiz hafta 7.302 TL seviyesindeyken, bu hafta yüzde 0,39 yükselerek 7.330 TL’ye alıcı buldu.

AVRO DÜŞÜŞE GEÇTİ

Döviz cephesinde ise ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,27’lik yükselişle 40,6650 TL’ye çıktı. Buna karşın avro, yüzde 1,01 oranında düşüşle 47,1050 TL seviyesine geriledi.

Bir Haftada Yatırımcısına Köşeyi Döndüren Yatırım Aracı Belli Oldu! Ona Yatırım Yapan İse Büyük Kaybetti - Resim : 2

HİSSE SENEDİ FONLARI YİNE KAZANDIRDI

Yatırım fonları yatırımcısına ortalama yüzde 0,68 kazandırırken, emeklilik fonları da yüzde 0,43 değer kazandı. Fon grupları arasında en fazla getiri sağlayan kategori ise yüzde 2,58 artışla “hisse senedi fonları” oldu.

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Kaynak: AA

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