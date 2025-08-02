Kamuda Zam Pazarlığında Sona Gelindi! İmzalar Bugün Atılacak

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Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin merakla beklediği 2025-2026 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona ulaşıldı. Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları ile kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında aylardır süren yoğun müzakereler sonucunda anlaşma sağlandı. Edinilen bilgilere göre, taraflar bugün toplu iş sözleşmesini imzalayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" açıklamasında bulundu.

EN SON TEKLİF NEYDİ?

31 Temmuz'da yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında önemli bir görüşme gerçeklemişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında 4 saat süren toplantıda, hükümet yeni bir zam teklifi sunmuştu.

Teklife göre, ikinci altı ay için öngörülen yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL, yani aylık 1500 TL seyyanen artış eklendi. Sendika temsilcileri, bu ilaveyle birlikte ikinci altı ay zammının toplamda yüzde 14’e ulaştığını belirtti.

Kaynak: Habertürk