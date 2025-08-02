Bakan Bolat Duyurdu! Temmuz Ayında Tarihin İhracat Rekoru Kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Temmuz dış ticaret verileri açıkladı. Bakan Bolat “Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık” dedi.

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Bakan Bolat Duyurdu! Temmuz Ayında Tarihin İhracat Rekoru Kırıldı
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2025 Temmuz dış ticaret verileri ve ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat "Temmuz ayı rekorlarla geçti. Temmuz ayında 25 milyar dolar ihracat gerçekleşti." dedi.

Bakan Bolat’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı.

Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık.

Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce bu 22,5 milyar dolardı.

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Ticaret Ömer Bolat
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