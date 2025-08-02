Borsa İstanbul'da Haftanın Yıldızı Belli Oldu! İşte BIST 100'de En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yükselişle tamamlarken, gözler temmuz enflasyon verilerine çevrildi. İşte haftalık performansıyla öne çıkan hisseler ve piyasa beklentileri…

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Borsa İstanbul'da Haftanın Yıldızı Belli Oldu! İşte BIST 100'de En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu haftayı yüzde 0,98 oranında değer kazanarak 10.747 puandan tamamladı. Hafta boyunca 10.481 ile 10.774 puan aralığında dalgalanan endeksin, haftayı zirve seviyeye yakın kapatması yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.

SEKTÖREL ENDEKSLERDE HAREKETLİLİK

Bankacılık Endeksi haftayı yüzde 0,41 artışla tamamlarken, Sınai Endeks yüzde 1,49, Hizmetler Endeksi ise yüzde 1,15’lik primle genel endeksin üzerinde bir performans sergiledi.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

BIST 100 endeksi kapsamında bu hafta en fazla kazandıran hisseler şu şekilde sıralandı:

Otokar (OTKAR): 570,00 TL (%12,98)

Çan2 Termik (CANTE): 1,93 TL (%11,56)

Destek Faktoring (DSTKF): 546,00 TL (%11,43)

Reeder Teknoloji (REEDR): 10,33 TL (%10,72)

Aksa Enerji (AKSEN): 41,34 TL (%8,85)

Borsa İstanbul'da Haftanın Yıldızı Belli Oldu! İşte BIST 100'de En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseler - Resim : 1

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Aynı endeks kapsamında haftayı en çok düşüşle tamamlayan hisseler ise şu şekilde:

Altınay Savunma (ALTNY): 78,00 TL (%-19,21)

Koza Anadolu Madencilik (KOZAA): 73,05 TL (%-15,26)

İpek Doğal Enerji (IPEKE): 53,80 TL (%-14,81)

OBA Makarnacılık (OBAMS): 49,16 TL (%-10,46)

Kuyaş Yatırım (KUYAS): 55,60 TL (%-7,10)

ENFLASYON VERİSİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Piyasalarda gelecek haftanın en kritik gelişmesi, 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verisi (TÜFE) olacak. Aylık bazda enflasyonun yüzde 2,3 civarında gerçekleşmesi beklenirken, bu rakamın altında kalabilecek bir veri piyasada olumlu fiyatlamaları beraberinde getirebilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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