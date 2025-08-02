ABD Borsası Sert Çakıldı! Trump’ın Tarife Kararı Borsayı Vurdu

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ABD’de açıklanan yeni gümrük tarifeleri ve ekonomik veriler, piyasalar üzerinde baskı yarattı. New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,23 düşüşle 43.588,58 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,60, Nasdaq ise yüzde 2,24 oranında kayıpla günü kapattı.

TARİFE KARARI PİYASAYI GERİLETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni kararnamelerle, çeşitli ülkelere yönelik gümrük tarifelerinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, bazı ülkelerden yapılan ithalata yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda tarife uygulanacak. Özellikle Kanada’ya yönelik vergi oranı 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseltilecek. Bu adımlar, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, piyasalarda satış baskısını artırdı.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi de piyasaları hayal kırıklığına uğrattı. Ekonomistlerin beklentilerini karşılamayan veri, yalnızca 73 bin kişilik bir artış gösterdi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,1’den yüzde 4,2’ye yükseldi. Ayrıca mayıs ve haziran aylarına ait istihdam verilerinde yapılan ciddi aşağı yönlü revizyonlar da dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Zayıf istihdam verisi sonrası gözler yeniden ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrildi. Piyasalarda, Fed’in eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentiler hız kazandı. Para piyasalarında bu olasılık yüzde 80’in üzerine çıktı.

TRUMP’TAN TEPKİ: VERİLER HİLELİ

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından Başkan Trump, verileri hazırlayan yetkilinin görevden alınmasını istedi. Verilerin kasıtlı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini iddia eden Trump, “Bu rakamlar Cumhuriyetçilere zarar vermek için uydurulmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

İMALAT SEKTÖRÜNDE DARALMA SÜRÜYOR

Öte yandan, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından yayımlanan İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında 48’e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: AA