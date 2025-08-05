Bakanlık Düğmeye Bastı: Araç Sahiplerine Ek Fatura Şoku! Hepsi Geçersiz Sayılacak

ÖTV oranlarında yapılan son değişiklik sonrası bazı bayilerin, vergi ve bedeli ödenmiş araçlar için tüketicilerden yeniden ek ücret talep ettiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetine yol açan bu uygulamalara karşı inceleme başlattı ve uymayanlara 684 bin liraya kadar para cezası kesileceğini duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Bakanlık Düğmeye Bastı: Araç Sahiplerine Ek Fatura Şoku! Hepsi Geçersiz Sayılacak
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Ticaret Bakanlığı, araç satışlarında ortaya çıkan yeni mağduriyetlere ilişkin düğmeye bastı. 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan ÖTV oranı düzenlemesi sonrasında, bazı otomotiv bayilerinin, daha önce vergileri ödenmiş olmasına rağmen araç sahiplerinden ek ödeme talep ettiğine dair çok sayıda şikayetin bakanlığa ulaştığı açıklandı. Bakanlık, bu tür keyfi uygulamaların yalnızca tüketicilere zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda piyasadaki adil rekabet ortamını da bozduğunun altını çizdi. Tüketici mağduriyetine yol açan bu uygulamalara karşı inceleme başlatan bakanlık, uymayanlara 684 bin 214 liraya kadar para cezası kesileceğini açıkladı.

YETKİLİ BAYİLERE PARA CEZASI KESİLECEK

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, satış fiyatı vergileriyle birlikte önceden belirlenen araçlara sonradan ek ücret yansıtılması, yönetmeliklere açıkça aykırı. Bakanlık, bu durumu fırsata çeviren yetkili bayilere karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını ve usulsüzlük tespit edilen her bir işlem için 684 bin 214 TL’ye kadar para cezası uygulanabileceğini belirtti.

Bakanlık Düğmeye Bastı: Araç Sahiplerine Ek Fatura Şoku! Hepsi Geçersiz Sayılacak - Resim : 1

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEÇERSİZ

Açıklamada, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın bedeli ya da vergilerinin ödenmiş olması durumunda, ek ödeme talep edilmesinin yasal dayanağı bulunmadığı ifade edildi. Bu tür uygulamalarda bulunan bayilere yönelik sözleşmelere eklenen maddelerin geçersiz sayılacağının altı çizildi.

Tüketiciler, ek ödeme taleplerine karşı Ticaret İl Müdürlükleri üzerinden bakanlığa başvuru yapabileceği gibi, yargı yoluna da gidebilecek. Öte yandan yalnızca kapora ödemesi yapmış ancak taşıtın vergisini veya bedelini henüz ödememiş olan alıcılardan ÖTV farkı talep edilmesi ise mevzuata aykırılık oluşturmayacak.

USULSÜZLÜKLERE GÖZ YUMULMAYACAK

Ticaret Bakanlığı, açıklamasının sonunda tüketicilerin haklarını koruma konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Usulsüz satış ve haksız ticari uygulamalara karşı müsamaha gösterilmeyeceği, sorumlular hakkında gerekli tüm idari işlemlerin eksiksiz uygulanacağı bildirildi.

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