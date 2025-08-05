Türkiye'nin 41 Yıllık Mermer Devi İflasın Eşiğinde! Avrupa'da Adından Söz Ettiriyordu

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1984 yılında kurulan ve özellikle Avrupa’daki şehir meydanlarına, anıtlara ve kamu projelerine sağladığı mermerlerle adından söz ettiren Ayda Mermer ile dış ticaret odaklı kardeş şirketi Ayda Stone, mahkemeye konkordato talebini iletti. İscehisar Asliye Hukuk Mahkemesi, firmalara yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

TUNA NEHRİ'NDEN AVUSTURYA SINIRINA YAYILMIŞTI

Şirketin referansları arasında Avusturya-Macaristan sınırındaki Türk Anıtı ve Tuna Nehri merdivenleri gibi Avrupa'nın sembol projeleri yer alıyor. Aynı zamanda Ege Bölgesi’nden dünyanın farklı ülkelerine mermer ihraç eden Ayda Mermer, şehirlerin simgesel alanlarına taş işçiliğiyle katkı sunuyordu.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Mahkeme kararıyla birlikte, konkordato sürecine ilişkin alacaklılara 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı. Bu süreçte şirketlerin mali yapıları detaylı bir şekilde incelenecek ve iflasın önlenmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi