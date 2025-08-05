Moda Devine 1 Milyon Euroluk Darbe! Avrupa’dan Peş Peşe Ceza Yağdı

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Çin merkezli hızlı moda markası Shein’e Fransa’nın ardından bir ceza da İtalya’dan geldi. İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Shein’e internet sitesinde ürünlerinin çevresel etkileriyle ilgili yanıltıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 1 milyon euro (yaklaşık 1.16 milyon dolar) idari para cezası uyguladı.

'BELİRSİZ, GENEL VE ABARTILI'

AGCM'nin açıklamasına göre, Shein’in web sitesinde yer alan sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk beyanlarının Shein ise AGCM’nin kararı sonrası yaptığı açıklamada, İtalyan makamlarıyla işbirliği içinde olduklarını belirterek, eleştirilen ifadelerde gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve sitelerindeki çevresel iddiaların artık daha açık ve yasalara uygun hale getirildiğini bildirdi. bazıları “belirsiz, genel ve abartılı” bulundu.

FRANSA DA CEZA KESMİŞTİ

Fransa da kısa süre önce Shein’e, yanıltıcı kampanyalar ve doğrulanamayan çevre dostu iddialar nedeniyle 40 milyon euro ceza vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi