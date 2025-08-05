Gram Altında 6 Bin Lira Depremi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için yatırımcıların merakla takip ettiği altın fiyatlarıyla ilgili önemli öngörüler paylaştı.
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Memiş, 30 Haziran’da başlayan “üçüncü dalış” sürecine dikkat çekerek, gram altında Nisan ayına kadar görülen rekor yükselişlerin ardından üç aylık bir bekleme dönemine girildiğini hatırlattı. Bu duraklamanın ticaret savaşları ve jeopolitik risklerle desteklenen yükselişin ardından gerçekleştiğini belirten Memiş, haziran sonunda gram altının 4 bin 185 TL seviyesine, ons altının ise 3 bin 247 dolara kadar gerilediğini ifade etti.
İpek Alemdar Göde'nin haberine göre, Haziran sonrasındaki hareketliliğe işaret eden uzman isim, gram altında bir aylık süre boyunca dalgalı bir seyir izlendiğini, geçen hafta 4 bin 468 TL seviyesinden 100 liralık bir gerileme yaşandığını söyledi. Bu düşüşte Trump’ın açıklamaları ile jeopolitik gerilimlerin etkili olduğunu dile getirdi.
2026'DA ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Yatırımcıların gözü kulağı Fed’in faiz kararlarında. Memiş, ons altının kısa vadede 3 bin 380 dolar bandına yükselebileceğini kaydederek, yıl sonuna kadar Fed’den iki faiz indirimi daha beklediğini vurguladı. 2026 yılına gelindiğinde ise Fed’in toplamda 5 faiz indirimi yapabileceğini öngördüğünü aktaran Memiş, bunun altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü etki yaratacağını belirtti.
Memiş, “2026 yılı için gram altın öngörüm 6 bin lira seviyesi. Bundan sonra da altın fiyatları dolardan destek alacak” dedi.
'ALTININIZI BOZDURMAYIN' UYARISI
Elinde altın bulunan yatırımcılara da seslenen Memiş, “30 Haziran’da başlayan yükseliş trendinin Kasım ayına kadar devam etmesini bekliyorum. Tabi bu Kasım ayı sonu da olabilir Aralık ayına da kalabilir. Bunu o günün şartları belirleyecektir. Gram altında bu tarihe kadar olan beklentim 4 bin 500 lira. Kasım ayından sonraki süreçte bir gerileme bekliyorum. Şu anda elinde altın yatırımcının eğer araba, ev almayacaksa bozdurmasını önermiyorum” ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası’nın son faiz indirimi adımını da değerlendiren Memiş, “Merkez Bankası piyasalara ‘Ben sizi anlıyorum ve beklentinizi karşılıyorum’ demiş oldu. Yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimi bekliyorum. Faiz indirimleri ile birlikte gram altın konumunu korumaya devam eder” değerlendirmesinde bulundu.