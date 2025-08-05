Gram Altında 6 Bin Lira Depremi

2026'DA ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Yatırımcıların gözü kulağı Fed’in faiz kararlarında. Memiş, ons altının kısa vadede 3 bin 380 dolar bandına yükselebileceğini kaydederek, yıl sonuna kadar Fed’den iki faiz indirimi daha beklediğini vurguladı. 2026 yılına gelindiğinde ise Fed’in toplamda 5 faiz indirimi yapabileceğini öngördüğünü aktaran Memiş, bunun altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü etki yaratacağını belirtti.

Memiş, “2026 yılı için gram altın öngörüm 6 bin lira seviyesi. Bundan sonra da altın fiyatları dolardan destek alacak” dedi.