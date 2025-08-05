Toplu Sözleşme Trafiği Yoğunlaşıyor: Memur-Sen’den İktidara Rest Gibi Çağrı! O Tarihi İşaret Etti

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Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme sürecinde gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenecek Genele İlişkin Tekliflerin Ön Müzakeresi Toplantısı'na çevrildi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işverenine zaman kaybetmeden teklif sunma çağrısında bulundu.

'MÜZAKERELERİN BİTMESİNE 12 GÜN VAR'

Toplu sözleşme takvimine dikkat çeken Yalçın, sürecin hızla ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Müzakere sürecinde masanın sürekli çalışmasının önemine değinen Yalçın, “Mevzuata göre sürecin 19 Ağustos'ta başlaması gerekiyor. Yani daha müzakereler başlamadı ama bitmesine 12 gün var. Bu açıdan ön müzakerelerin bitecek olması önemli. Bundan sonrası için hiç vakit kaybetmeden müzakere sürecini işletme mecburiyetimiz var. Masanın aralıksız çalışmasına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

'6 AĞUSTOS'TA TEKLİF GELMELİ'

İlk oturumun ardından geçen süreye dikkat çeken Yalçın, kamu işvereninin teklif sunmak için takvimi beklememesi gerektiğini belirterek, “İlk oturumdan sonra 10 gün geçti. Kamu işvereni 12 Ağustos'u beklemeden 6 Ağustos'ta teklifle gelmeli” dedi.

'ENFLASYON KAYNAKLI GELİR KAYIPLARIMIZ OLUŞUYOR'

Ekonomik göstergelere de değinen Yalçın, açıklanan enflasyon verilerinin memurların alım gücünü erittiğini söyledi. Temmuz ayında açıklanan TÜFE verileri sonrası gelir kayıplarının arttığını belirten Yalçın, “Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyondan kaynaklı gelir kayıplarımız oluşuyor. Bu yılın sonunda yüzde 30 beklendiği ifade ediliyor enflasyonun. Maliye Bakanı enflasyon için 44 ayın en düşük seviyesi dedi. Ben de alım gücü açısından son dönemlerin en düşük seviyesinde olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

MEMUR-SEN'İN TABAN TEKLİFİ NETLEŞTİ

Memur-Sen, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan dönem için taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre sendika, 2026 yılı birinci dönemi için yüzde 25 oranında zam, yüzde 10 refah payı ve 10 bin TL taban aylık artışı istiyor. Aynı yılın ikinci dönemi için ise yüzde 20 oranında zam talep ediliyor.

2027 yılı içinse Memur-Sen, birinci dönemde yüzde 20 zam ve 7 bin 500 TL taban aylık artışı, ikinci dönemde ise yüzde 15’lik bir maaş zammı talep ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi