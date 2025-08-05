Mahkeme Kararını Verdi: Bursa'daki Sanayi Devi İflas Bayrağını Çekti!

Bursa’da faaliyet gösteren ve cıvata üretimi yapan sanayi devi PSS Civata Bağlantı Elemanları LTD. ŞTİ. hakkında konkordato talebiyle açılan dava sonucu mahkeme üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. İşte tüm detaylar haberimizde…

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Mahkeme Kararını Verdi: Bursa'daki Sanayi Devi İflas Bayrağını Çekti!
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Pandemi sonrası artan ham madde fiyatları ve yaşanan tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. İstanbul'da faaliyet gösteren PSS Cıvata Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Erdoğan Özdemir hakkında başlatılan konkordato davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 31 Temmuz 2025 tarihli tensip kararıyla birlikte davacılara 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.

BURSA SANAYİ DEVİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Mahkeme kararıyla birlikte, borçluların adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca borçluların mahkeme izni olmadan rehin tesisi, kefalet verme, taşınmaz veya işletmenin tesisatını devretme ya da karşılıksız tasarrufta bulunması da yasak kapsamına alındı.

Mahkeme Kararını Verdi: Bursa'daki Sanayi Devi İflas Bayrağını Çekti! - Resim : 1

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI!

Mahkeme, davacılardan alacaklı olduğunu düşünen kişilerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabileceğini ve konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir neden bulunmadığını delilleriyle birlikte sunmaları gerektiğini bildirdi. Geçici mühletin uzatılması veya süresi dolmadan önce önemli gelişmeler yaşanması durumunda duruşma günü ayrıca belirlenecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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