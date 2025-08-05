2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro…
Türkiye’de milyonlarca kişi erken emeklilik hayali kurmakta. Gözler ise Meclis’e taşınacak olan torba yasa teklifinde. Gelecek olan teklif ile birlikte memur, işçi ve kadınlar için geniş kapsamlı düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Beklenen müjdeli haber ise sonunda geldi. 2025 erken emeklilik rotası oluşturuldu. Bağ-Kurlu, 3600 Ek göstergeliye ve 100 bin taşerona hem kadro hem de erken emeklilik fırsatı geliyor. İşte 2025 erken emeklilikte tüm detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca kişini beklediği torba yasa sonunda geliyor! Emekli, memur, işçi ve kadınları yakından ilgilendiren düzenlemeler Meclis’e sunuluyor. Emeklilik şartlarında esneklikten 3600 ek göstergeye, ev hanımlarına emeklilikten taşeron işçilere kadroya kadar birçok başlık bu pakette yer alacak. Peki bu fırsattan kimler yararlanacak? Kimler erken emeklilik düzenlemesinden yararlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
EYT’yi kaçıran milyonlarca kişi için ‘Kademeli emeklilik’ yeniden gündemde. 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, erken emekli olabilecekleri bir düzenlemeyi merakla bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gözler ise Meclis’e çevrildi.
MEMURLARA EK GÖSTERGE FIRSATI
Beklenen tek düzenleme bu değil. Önümüzdeki dönemde memurlara ilişkin 3600 ek gösterge düzenlemesinin de torba yasa tasarısıyla Meclis'e taşınması söz konusu olacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanabilecek. Yaklaşık 500 bini aşkın kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışan memurların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
Yine gündemdeki önemli düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'lulara ilişkin. Hazırlığı başlayan ve bu yıl içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenlemeyle 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak.
Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın kapsamına '10 ve daha az kişi çalıştıran'ların girmesi bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.
EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
Ev hanımlarına sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev hanımları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.
100 BİN İŞÇİYE KADRO
Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek.