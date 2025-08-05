Ne BYD Ne Tesla! Togg Piyasaya Bayrak Açtı: 613 Bin Liraya Sıfır Otomobil Kampanyası Duyuruldu

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Uzun süredir fiyatlarını sabit tutan TOGG, yeni dönemde fiyat listesinde güncellemeye gitti. T10X modelleri, artık 1 milyon 862 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, donanım ve yazılım paketlerinin eklenmesiyle bu rakam 2 milyon 363 bin lirayı bulabiliyor. Bu fiyat aralığı, yüzde 25 ÖTV dilimine giren araçlar için belirlenen yeni baremleri de yansıtıyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

TOGG, kullanıcılarına sunduğu kampanyalarla sıfır faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Özellikle bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik sunulan ödeme planları, sıfır araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

İşte Kampanyanın Detayları:

Bireysel kullanıcılar için 250 bin TL tutarındaki kredi, 12 ay vadeyle sıfır faizli olarak sunuluyor. Aylık ödeme tutarı: 20.833 TL

1 milyon TL kredi için 48 ay vadede faiz oranı %2.89, aylık ödeme ise 45.280 TL

1 milyon 500 bin TL kredi için %2.99 faiz oranıyla, 48 ay vadede aylık ödeme 69.439 TL

Kurumsal müşterilere özel:

250 bin TL, sıfır faizli, 12 ay vade ile 20.833 TL taksit

1 milyon 750 bin TL kredi için, 48 ay vadede %3.09 faiz oranı, aylık ödeme: 72.419 TL

ŞİRKET ÜZERİNE ALIMLARDA VERGİ AVANTAJI

Kurumsal müşteriler için TOGG alımları yalnızca ulaşım ihtiyacını karşılamıyor; aynı zamanda mali avantaj sağlıyor. Şirket adına alınan araçlar, muhasebe kayıtlarına gider olarak işlenebiliyor. Yakıt, bakım, yıkama ve otopark gibi masraflar da vergiden düşülebilir gider kapsamına giriyor. Bu durum, toplam vergi yükünü azaltırken şirketin mali yapısını da destekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi